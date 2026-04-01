Szabó Kristóf

A görögök is csak ámultak Szoboszlai szólója után + VIDEÓ

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este egy hajtós, jó iramú mérkőzésen gól nélküli döntetlent játszott Görögországgal a Puskás Arénában. Bár a hálók nem zörrentek meg, a találkozó bővelkedett izgalmakban. A Büntető.com megnézte, hogyan értékelték a görög újságírók és a vendégek szövetségi kapitánya a budapesti összecsapást.

A Gazzetta.gr szerint Ivan Jovanovics csapata egyértelműen jobban futballozott, mint a korábbi, Paraguay elleni 1-0-s hazai vereség alkalmával, bár a gólszerzés ismét elmaradt. A lap enyhítő körülményként a kulcsjátékosok hiányát hozta fel, ugyanakkor dicsérte mindkét gárda hozzáállását:

„Az első perctől kezdve nyílt sisakos játék folyt a pályán. Magyarország és Görögország is megmutatta harci kedvét, az első negyedórában mindkét csapatnak volt gólszerzési lehetősége.”

A portál hozzátette, hogy a második félidőben Marco Rossi csapata lépett fel kezdeményezőbben, és magabiztosabbnak is tűnt a magyar válogatott.

A görög újságírók sem tudtak szó nélkül elmenni a meccs leglátványosabb jelenete mellett. Az 52. percben Szoboszlai Dominik szinte az egész görög védelmet befűzte egy zseniális cselsorozattal:

„Szoboszlai mindenki eszén túljárt, aki az útjába került, de Konsztantinosz Colakisz lábbal hárította a lövését, amikor szemtől szembe került vele” 

– méltatta a magyar csapatkapitányt és a saját kapusukat a lap.

A Sport24.gr Ivan Jovanovics mérkőzés utáni értékelését emelte ki. A szerb mester szerint a csapata alapvetően jól teljesített, különösen védekezésben volt masszív, de az utolsó passzoknál és a támadójátékban még van mit csiszolniuk.

A görögök kapitánya külön kitért a Puskás Arénában uralkodó atmoszférára, amely lenyűgözte a vendégeket:

„A szurkolók szervezetten buzdítják a csapatukat, és mindig megtöltik a lelátókat ebben a gyönyörű stadionban. Vártuk már, hogy mi is részesei legyünk a csodálatos hangulatnak. Egy mérkőzés nem lehet barátságos 60 000 ember előtt, ezért kemény küzdelmet láthattunk egy jó ritmusú találkozón.”

A Protothema.gr a meccs legfontosabb momentumait gyűjtötte össze, megemlítve Sallai Roland és Redzic Damir 7. percbeli szép összjátékát, Triantisz és Cimikasz 38. perces helyzetét, Szoboszlai szólóját, valamint Pavlidisz 62. percben lőtt kapufáját.

A magyar labdarúgó-váogatott legközelebb júniusban játszik felkészülési mérkőzéseket, június 5-én Finnország látogat a Puskás Arénában, 9-én pedig Kazahsztán legjobbjait fogadja a magyar csapat Debrecenben.

Forrás: Büntető.com

