Mohamed Szalah búcsúja aranyat érhet Szoboszlainak: jöhet a brutális fizetésemelés?

Amint arról a GOAL is beszámolt, Mohamed Szalah elhagyja a Liverpoolt, ami barátjának és csapattársának, Szoboszlainak kifejezetten jól jöhet. Az egyiptomi játékos ugyanis hetente 400 ezer fontot keresett, az eligazolásával azonban ez az összeg felszabadulhat a Liverpool bérköltségvetésében.

Jogosan merül fel tehát az a forgatókönyv, hogy Szoboszlai új szerződése egy, a mostaninál jóval magasabb fizetést tartalmazhat, mivel a bérezés terén immáron többől gazdálkodhatnak a Vörösök.

A magyar válogatott csapatkapitánya jelenleg 120 ezer fontot tesz zsebre hetente, ezzel nagyjából a fizetési lista közepén foglal helyet a Liverpoolnál – derül ki a Capology adataiból.

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy sajtóhírek szerint mennyivel nőhet Szoboszlai fizetése, ha sikerül megállapodnia a klubjával. Jelenlegi kontraktusa 2028-ig köti az Anfieldhez.

