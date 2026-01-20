Real Madrid? Manchester City? Szoboszlai elárulta, hogy elhagyja-e Liverpoolt!

Az elmúlt hetekben több átigazolási hír is megjelent Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Real Madrid és a Manchester City érdeklődéséről a GOAL is beszámolt. Kedden azonban tiszta vizet öntött a pohárba a Liverpool magyar labdarúgója, aki arról nyilatkozott, hogy zajlanak a tárgyalások a szerződéshosszabbítását illetően. Az új kontraktus jobb feltételeket is biztosít majd a 25 éves játékos számára.

„Természetesen boldog vagyok a Liverpoolnál, de mindenki tisztában van azzal, hogyan működik a futball, és ez olyasvalami, amit figyelembe kell venni.

Mindig van előrelépés, de döntés még nem született. Hétről-hétre, minden edzésen a legjobbat fogom nyújtani a csapatért és a szurkolókért. Meglátjuk, mi lesz a jövőben. A tárgyalások zajlanak, de biztosan nem született még döntés"

- állította a The Athleticnek.

A portál egyébként megjegyzi a cikkében, hogy Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ig köti a Liverpoolhoz, amelynél Virgil van Dijk esetleges helyetteseként is számolthatnak vele a csapatkapitányi poszton.