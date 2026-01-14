Hiába minden, Jürgen Klopp nem lesz a Real Madrid edzője!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, több nemzetközi oldal is arról írt, hogy Jürgen Klopp pótolhatja a Barcelona ellen elvesztett Spanyol Szuperkupa-döntő után kirúgott Xabi Alonsót. A német szakember azonban a Servus TV-nek adott interjúban elmondta, hogy nem akar a Real Madrid vezetőedzője lenni:

„Real Madrid? Köszönöm, de jól érzem magam a Red Bullnál"

– zárta gyorsan rövidre a találgatásokat az 58 éves szakember, aki ezután a Real Madrid válságára is rámutatott:

„Először is, szerintem ez egy újabb jele annak, hogy pillanatnyilag valami nincs rendben ott. Ha Xabi Alonso – aki az elmúlt két évben Leverkusenben megmutatta, milyen kiemelkedő edzői tehetség, és szerintem az ő korában, ennyi munka után ezt bátran ki lehet jelenteni –, mindössze hat hónap után távozni kényszerül Madridból, az több dolgot is megmutat. Egyrészt azt, hogy manapság már nincs idő. Másrészt pedig a Real Madridnál az elvárások érthető módon óriásiak"

– hangsúlyozta a német szakember, aki 2024 nyarán távozott a Liverpooltól.

„Hogy egy ilyen döntést a pillanat hevében hozzanak meg, rögtön azután, hogy tegnap elveszítették a kupadöntőt a Barcelona ellen, az sokat elárul. Úgy gondolom, pletykákat már hallottunk egy ideje, most pedig – nem tudom, erre irányult-e a kérdése –, de ennek abszolút semmi köze hozzám, és nem is váltott ki belőlem semmit, ami valószínűleg a következő kérdés lett volna. Meglepődtem, ez igaz – őszintén meglepődtem. Aztán jó páran rám írtak, én pedig különféle emojikkal válaszoltam nekik.”

– zárta gondolatait Jürgen Klopp.

Madridban azonban megy tovább az élet, a klubvezetőség a második csapat vezetőedzőjét, Álvaro Arbeloát nevezte ki egyelőre a kispadra, a 42 éves szakember pedig már meg is tartotta első sajtótájékoztatóját.