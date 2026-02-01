Real Madrid? Liverpool? Szoboszlai Dominik megtörte a csendet a jövőjével kapcsolatban!

Szoboszlai Dominik elmondása szerint egyelőre nem történt előrelépés az új liverpooli szerződésével kapcsolatban, ugyanakkor hangsúlyozta: nagyon jól érzi magát a klubnál, és szívesen elkötelezné magát hosszú távon is – számolt be róla a Liverpool Echo.

A magyar középpályás három évvel ezelőtt érkezett a Liverpoolhoz az RB Leipzigtől, a klub pedig már megkezdte az egyeztetéseket a kontraktusa meghosszabbításáról. A tárgyalások állásáról Szoboszlai őszintén beszélt az újságíróknak.

„Őszintén szólva még semmi. Semmi nem történt. Innentől ez már nem az én kezemben van – fogalmazott. – Nincs előrelépés, de ha jön egy megfelelő ajánlat, akkor meglátjuk. Oda-vissza zajlik az egész, meglátjuk, mi lesz a vége. Remélhetőleg mindenki elégedett lesz"

– hangsúlyozta a Liverpool nyolcasa.

A 25 éves játékos nem titkolta, mennyire közel áll hozzá a klub és a város.

„Szeretem a várost, szeretem a klubot, szeretek ezekkel a srácokkal játszani, imádom az Anfieldet, imádom a szurkolókat. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő"

– húzta alá.

Arra a kérdésre, hogy közel lehet-e a megállapodás, röviden válaszolt:

„Ez nem rajtam múlik. Én nagyon szeretném. Majd meglátjuk"

– tette hozzá.

Ezután az újságírók arról is megkérdezték a Liverpool nyolcasát, hogy egy napon lenne-e a klub csapatkapitánya:

„Természetesen vannak vezérek a csapatban, főleg az idősebb játékosok, akik régebb óta itt vannak. Én igyekszem a pályán elvégezni a munkámat, segíteni a csapatot, az új srácokat és mindenkit. Ha vezetőként kell fellépnem, meg fogom tenni"

– hangsúlyozta.

A saját fejlődéséről is határozottan beszélt:

„Én olyan típus vagyok, akinek soha nem elég, mindig lehetek jobb és jobb. Nincs felső határ. Minél több gólt, minél több gólpasszt szeretnék, és minél több trófeát nyerni. Ez a tervem, így nőttem fel, és így szeretném folytatni"

– zárta gondolatait a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai szavaiból arra lehet következtetni, hogy a szerződéshosszabbításra még várni kell, az azonban egyértelmű: a magyar középpályás szívvel-lélekkel a Liverpool játékosa, és a jövőjét is a klubnál képzeli el.

Korábban a Real Madrid és a Manchester City érdeklődéséről is lehetett hallani, a Királyi Gárda Jürgen Kloppal együtt szerette volna leigazolni a magyar játékost, azonban most nagyon úgy tűnik, hogy a madridi együttes hoppon marad, és Szoboszlai szerződést hosszabbít a Liverpoollal.

A Liverpool az átigazolási időszak utolsó napjaiban megpróbálja tehermentesítheti Szoboszlait, a vörösök Lutsharel Geertruida és Sallai Roland leigazolásán dolgoznak, így a magyar válogatott csapatkapitánya ismét a középpályán játszhatna, és nem kellene hétről-hétre kényszerből a védelem jobb oldalán bevetni.