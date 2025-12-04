Továbbra is napirenden az edzőkérdés

Xabi Alonsónak továbbra sincs könnyű dolga. Nehezen ülteti át taktikai elképzeléseit a Real Madrid szupersztárjaira, akik közül néhányat olykor kénytelen a kispadra ültetni. Míg elődje, Carlo Ancelotti a „régi iskola” híveként lazábban fogta a csapatot és szabadabb szerepkört osztott a játékosoknak, addig a Leverkusennel veretlenül Bundesligát nyerő, újhullámos szakember taktikailag sokkal fegyelmezettebb játékot követel.

Ez a szigor néhány játékosnak látványosan a javára válik: a fiatalok közül Arda Güler, Dean Huijsen és Franco Mastantuono is rengeteget fejlődött Alonso keze alatt. Kylian Mbappé pedig élete formáját futja; hétvégi duplájával belépett a „hatvangólosok klubjába” (azaz egy naptári éven belül elérte a 60 találatot klubszinten), ami korábban csak Cristiano Ronaldónak, Lionel Messinek és Robert Lewandowskinak sikerült.

A csapat régi magja felől azonban – az értesülések szerint – erősödnek a negatív hangok. Vinícius Jr. elégedetlen Alonso szigorával, Rodrygo pedig alig jut lehetőséghez az új rendszerben.

A Liverpool elleni vereség után megszólaltak a vészharangok, Alonso pozíciója pedig hétről hétre bizonytalanabbnak tűnik. A madridi vészforgatókönyvekben már nemcsak Zinédine Zidane visszahívása szerepel, de a Fichajes szerint felmerült Jürgen Klopp kinevezése is, akinek lendülete és karizmája új erőt adhatna a blancóknak.

Az El Nacional információi szerint a Real Madrid állítólag már fel is vette a kapcsolatot a jelenleg a Red Bull-csoportnál dolgozó német vezetőedzővel. A lap szerint Florentino Pérezen nem múlik semmi, a Real Madrid elnöke már régóta nagy rajongója Kloppnak.

Az elmúlt hetekben többször arról lehetett olvasni, hogy a madridi klub megkörnyékezte a Liverpool magyar játékosát, Szoboszlai Dominikot is. Könnyen lehet, hogy Jürgen Klopp visszatérése egy újabb lökést adhatna a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy a Real Madridot válassza, hiszen köztudottan jó kapcsolatot ápol egykori vezetőedzőjével.

Átalakuló védelem

Visszatértve a problémákra, Xabi Alonsónak nemcsak a támadósorral, de az átalakuló védelemmel is meg kell küzdenie. Miután a 2025-ös nyári átigazolási időszakban Trent Alexander-Arnold érkezésével sikeresen megoldódott a jobbhátvéd kérdése, a figyelem már a védelem tengelyére irányul. A Real Madrid már a jövő keretét tervezi: a 33 éves David Alaba szerződése 2026 nyarán lejár, és várhatóan távozni fog. Illetve a 32 éves Antonio Rüdiger is karrierje késői szakaszába lépett. A Real Madrid így kénytelen felkészülni a pótlásukra. A hírek szerint két elsődleges jelölt van: a Bayern Münchennel a hosszabbításról egyelőre megállapodni nem tudó Dayot Upamecano, valamint a Crystal Palace angol válogatott védője, Marc Guéhi. Bár korábban a liverpooli Ibrahima Konaté neve is felmerült, az iránta mutatott érdeklődés az utóbbi időszakban alábbhagyott.