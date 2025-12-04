xabi alonso viniciusGetty Images
Hoppá! A Real Madridnál térhet vissza Jürgen Klopp – Szoboszlai Dominik is követi?

Hiába a szerdai, Bilbao elleni 3–0-s idegenbeli győzelem, a Real Madridnak hosszú távon számos bizonytalansággal kell szembenéznie. A hírek szerint továbbra is az asztalon szerepel az edzőkérdés, egyesek már Jürgen Klopp visszatérését vízionálják.

Továbbra is napirenden az edzőkérdés 

Xabi Alonsónak továbbra sincs könnyű dolga. Nehezen ülteti át taktikai elképzeléseit a Real Madrid szupersztárjaira, akik közül néhányat olykor kénytelen a kispadra ültetni. Míg elődje, Carlo Ancelotti a „régi iskola” híveként lazábban fogta a csapatot és szabadabb szerepkört osztott a játékosoknak, addig a Leverkusennel veretlenül Bundesligát nyerő, újhullámos szakember taktikailag sokkal fegyelmezettebb játékot követel.

Ez a szigor néhány játékosnak látványosan a javára válik: a fiatalok közül Arda Güler, Dean Huijsen és Franco Mastantuono is rengeteget fejlődött Alonso keze alatt. Kylian Mbappé pedig élete formáját futja; hétvégi duplájával belépett a „hatvangólosok klubjába” (azaz egy naptári éven belül elérte a 60 találatot klubszinten), ami korábban csak Cristiano Ronaldónak, Lionel Messinek és Robert Lewandowskinak sikerült.

A csapat régi magja felől azonban – az értesülések szerint – erősödnek a negatív hangok. Vinícius Jr. elégedetlen Alonso szigorával, Rodrygo pedig alig jut lehetőséghez az új rendszerben. 

A Liverpool elleni vereség után megszólaltak a vészharangok, Alonso pozíciója pedig hétről hétre bizonytalanabbnak tűnik. A madridi vészforgatókönyvekben már nemcsak Zinédine Zidane visszahívása szerepel, de a Fichajes szerint felmerült Jürgen Klopp kinevezése is, akinek lendülete és karizmája új erőt adhatna a blancóknak. 

Az El Nacional információi szerint a Real Madrid állítólag már fel is vette a kapcsolatot a jelenleg a Red Bull-csoportnál dolgozó német vezetőedzővel. A lap szerint Florentino Pérezen nem múlik semmi, a Real Madrid elnöke már régóta nagy rajongója Kloppnak. 

Az elmúlt hetekben többször arról lehetett olvasni, hogy a madridi klub megkörnyékezte a Liverpool magyar játékosát, Szoboszlai Dominikot is. Könnyen lehet, hogy Jürgen Klopp visszatérése egy újabb lökést adhatna a magyar válogatott csapatkapitányának, hogy a Real Madridot válassza, hiszen köztudottan jó kapcsolatot ápol egykori vezetőedzőjével.

Átalakuló védelem 

Visszatértve a problémákra, Xabi Alonsónak nemcsak a támadósorral, de az átalakuló védelemmel is meg kell küzdenie. Miután a 2025-ös nyári átigazolási időszakban Trent Alexander-Arnold érkezésével sikeresen megoldódott a jobbhátvéd kérdése, a figyelem már a védelem tengelyére irányul. A Real Madrid már a jövő keretét tervezi: a 33 éves David Alaba szerződése 2026 nyarán lejár, és várhatóan távozni fog. Illetve a 32 éves Antonio Rüdiger is karrierje késői szakaszába lépett. A Real Madrid így kénytelen felkészülni a pótlásukra. A hírek szerint két elsődleges jelölt van: a Bayern Münchennel a hosszabbításról egyelőre megállapodni nem tudó Dayot Upamecano, valamint a Crystal Palace angol válogatott védője, Marc Guéhi. Bár korábban a liverpooli Ibrahima Konaté neve is felmerült, az iránta mutatott érdeklődés az utóbbi időszakban alábbhagyott.

