Szoboszlai rossz hírt kapott, kényszerhelyzetbe kerülhet Liverpoolban

Tovább dagad a sérüléshullám a Liverpoolnál: a válogatott szünet újabb áldozatot követelt Jeremie Frimpong személyében. A holland válogatott Ecuador elleni, 1-1-es döntetlennel végződő eindhoveni barátságos mérkőzésén a jobbhátvéd a kispadon kezdett, majd a második félidő elején lépett pályára. A visszatérése azonban kérészéletűre sikerült: mindössze 13 perc után sérülés miatt cserét kért, helyét a brightoni Jan Paul van Hecke vette át.

Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya a mérkőzés után megerősítette a legrosszabb forgatókönyvet:

„Nagy érvágás volt, kénytelenek voltunk lecserélni.”

Frimpong kidőlése a lehető legrosszabbkor jött a Liverpool számára, hiszen a Vörösökre szombaton egy kőkemény manchesteri túra vár a City ellen az FA-kupában.

A holland sztár hiánya felerősíti a Liverpool jobbhátvéd-krízisét. Mivel a poszt másik természetes opciója, Conor Bradley szintén sérüléssel bajlódik, Arne Slot vezetőedzőnek ismét rögtönöznie kell a védelem jobb oldalán. Bár Joe Gomez, Curtis Jones és Wataru Endo is kapott már perceket ezen a poszton, a leggyakrabban a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot vetették be kényszer-szárnyvédőként.

Arne Slot még a Brighton elleni bajnoki vereség előtt öntött tiszta vizet a pohárba a magyar klasszis pozícióváltása kapcsán:

„Dominik számomra egy középpályás. Ő egy ízig-vérig középpályás. Amikor más poszton játszatom, azt nem azért teszem, mert valami taktikai zseninek akarom mutatni magam, hanem egyszerűen azért, mert nincsenek más bevethető opcióim azon a poszton.”

Forrás: liverpool.com

