A magyar válogatott a szlovénok elleni 1-0-s siker után a görög válogatottat fogadta a Puskás Arénában.

A mérkőzés kissé csapkodó játékkal indult, mindkét oldalon alakultak ki helyzetek

Az első nagyobb lehetőség Damir Redzic remek pörgetése után alakult ki, a jobb szélső Sallai Rolandot ugratta ki, aki azonban Konsztantínosz Dzolákisz kapusba rúgta a labdát. Micsoda lehetőség maradt ki.

Percekkel később Redzic saját kezébe vette a sorsát, és ő lőtt a tizenhatoson belülről, azonban próbálkozása lepattant a blokkról, a levágódó labdát Redzic gyűjtötte be, azonban újabb lövése már méterekkel elkerülte Dzolákisz kapuját.

Nem sokkal később Szoboszlai Dominik próbálkozott még szabadrúgásból, azonban Dzolákisz a helyén volt, és védeni tudta a középre tartó labdát.

A félidőben 0-0 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben visszavettek a csapatok

A második elején rögtön meglehetett volna a magyar vezetés, Szoboszlai Dominik remek szólója után még egy lövőcselt is bevállalt, azonban elfogyott az ereje az akció végére, és nem túl erős lövését Dzolákisz ki tudta spárgázni.

A másik oldalon Vangelis Pavlidis próbálkozott éles szögből, de Tóth Balázs a helyén volt, és kézzel a kapufára tornászta a lövést.

Összeségében elmondható, a második félidőben visszaesett a játék színvonala, a sok csere pedig megtörte a mérkőzés folyamatosságát.

Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, így végül 0-0-s döntetlennel zárult a találkozó.

