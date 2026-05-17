Sokkoló jelenetek Skóciában: elszabadult a pokol a bajnoki cím után

A Celtic bajnoki címének megszerzését súlyos rendbontások árnyékolták be Skóciában: a Glasgow utcáin és a stadion környékén történt összecsapások miatt több rendőr is megsérült, miközben a hatóságok „elfogadhatatlan mértékű erőszakról” számoltak be.

A skót rendőrség (Police Scotland) vizsgálatot indított az események után, amelyek a Celtic 3–1-es győzelmével és bajnoki címével záruló mérkőzés után robbantak ki. A találkozót követően mintegy 3000 szurkoló gyűlt össze Glasgow belvárosában, ahol az ünneplés hamar feszült, majd erőszakos jelenetekbe fordult.

A hatóságok tájékoztatása szerint a rendőröket – akik egy egészségügyi vészhelyzet kezelésén dolgoztak a Trongate városrészben – üvegekkel és más tárgyakkal dobálták meg. A beavatkozó egységek több tagja megsérült az összecsapások során.

Mark Sutherland helyettes rendőrfőkapitány rendkívül élesen reagált az incidensekre. Mint fogalmazott: „Sürgős egyeztetésekre van szükség a Celticnél, a skót futballirányításban és Glasgow városvezetésével is, hogy olyan megoldást találjunk, amely javítja a közbiztonságot, csökkenti a zavargásokat és megakadályozza, hogy ez újra megtörténjen.”

A rendőrség szerint a történtek messze túlmutatnak egy bajnoki ünneplés keretein, és a hatóságok hangsúlyozták: az elkövetőket azonosítani és felelősségre vonni fogják. Sutherland hozzátette: „Az erőszak és az antiszociális viselkedés elfogadhatatlan, és nem tolerálható.”

A rendbontások nemcsak a városközpontban, hanem a stadionban is komoly feszültséget okoztak. A Celtic Parkban a lefújást követően tömeges pályára rohanás történt, amely miatt a Hearts játékosait és stábját gyorsan el kellett kísérni a pályáról.

A Hearts közleményben reagált az eseményekre, amelyben „mélyen aggasztónak” nevezte a játékosok és stábtagok ellen irányuló verbális és fizikai támadásokról szóló jelentéseket. A klub hangsúlyozta, hogy vizsgálatot indítottak, és egyeztetnek a rendőrséggel.

A skót hatóságok szerint a cél most az, hogy feltárják a felelősöket, és megelőzzék a hasonló incidensek megismétlődését a jövőben.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.