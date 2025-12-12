Kellemes időszakot élhetnek a Ferencváros szimpatizánsai: a csapat átvette a vezetést az NB1-ben, és az Európa Ligában is karnyújtásnyira került a nyolcaddöntő, értesülések szerint megállapodott a klub és az ír vezetőedző kontraktusának hosszabbításáról.

Korábban a Nemzeti Sport arról számolt be, Robbie Keane-t az angol Premier League-ben szereplő Wolverhampton nézte ki magának a kirúgott Vitor Pereira helyére, ám ők végül Rob Edwards mellé tették le a garast. Ezen kívül felmerült a neve a skót Celtic, és az ír válogatott kispadjára is, azonban nagyon úgy fest, folytatja kiváló munkáját a IX. kerületieknél. Az edző kijelentette, jól érzi magát a Fradinál, így talán nem is annyira meglepő a közös munka folytatása.

Robbie Keane 2025. január elején csatlakozott a Ferencvároshoz Pascal Jansent váltva, mellyel megnyerte az előző bajnoki kiírást és továbbjutott az Európa Liga alapszakaszából. Idén féltávnál 2 pontos előnnyel vezetik az NB1-et a zöld-fehérek, akik a nemzetközi porondon is bravúrt bravúrra halmoznak, és veretlenül állnak az EL főtáblán két meccsel a vége előtt, bebiztosítva a tavaszi folytatást.

