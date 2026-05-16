Ismét bajnok a Celtic!

Összeroppant a Hearts a lélektani teher alatt

Megvédte címét és megszerezte története ötvenhatodik bajnoki trófeáját a Celtic Glasgow, miután a skót Premiership mindent eldöntő mérkőzésén 3–1-re diadalmaskodott a Hearts ellen. Az Edinburgh-i együttesnek elég lett volna egy döntetlen ahhoz, hogy 66 év után újra elhódítsák a bajnoki címet, és az első félidő végén meg is szerezte a vezetést, azonban a Glasgow-i óriás gyorsan válaszolt. A fordulást követően a Hearts már nem bírta el a ránehezedő hatalmas nyomást, a második játékrészben pedig egyértelműen a Celtic akarata érvényesült a pályán. 87 percig hősiesen védekezett a Hearts, viszont egy lesgyanús helyzetet követően Daizen Maeda megszerezte a Celtic vezetőgólját, majd a fiatal Callum Osmand állította be a 3-1-es végeredményt.

A Celtic hibátlan hajrája és a Hearts elpuskázott történelmi lehetősége

A Hearts szinte a teljes szezon során magabiztosan vezette a tabellát, ám a bajnokság hajrájában kiengedte a kezéből az irányítást. A kínálkozó alkalmat a Celtic kíméletlenül kihasználta: 7 meccses győzelmi szériával zárta a szezont, ezzel 82 pontot szerzett és 2 ponttal előzte meg a Hearts csapatát, amely nem tudta megtörni a 66 éve tartó bajnoki cím nélküli sorozatát.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.