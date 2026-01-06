Válság Glasgow-ban: Robbie Keane lehet a skót rekordbajnok következő vezetőedzője?

Folytatódik a bizonytalanság a Celticnél: a klub alig több mint egy hónap után megvált Wilfried Nancy vezetőedzőtől. A francia szakember rövid glasgow-i időszaka egyértelmű kudarcként vonul be a klub történetébe.

Katasztrofális mérleg, elfogyott a türelem

Nancy mindössze nyolc mérkőzésen irányította a csapatot, ezek közül csupán egyet sikerült megnyernie. A 48 éves edzővel szemben a szurkolók már hetekkel ezelőtt elveszítették a türelmüket, miközben a hírek szerint az öltöző támogatását sem élvezte.

A vezetőség végül a váltás mellett döntött, és ezzel újabb fejezet zárult le a klub viharos idényében.

Martin O’Neill visszatér – ismét átmenetileg

A Celticnél nem is kellett sokáig keresni az utódot: Martin O’Neill másodszor is visszatér a szezon során, ezúttal az idény végéig szóló megbízással. A klub tervei szerint a végleges edző kinevezésére csak nyáron kerül sor.

A vezetők célja egyértelmű: a Nancy-korszak fiaskója után nem akarnak újabb hibás döntést hozni.

Robbie Keane neve újra előkerült

A lehetséges nyári jelöltek között ismét felbukkant Robbie Keane neve. Az ír szakember korábban már szóba került Brendan Rodgers távozása idején is, ám akkor úgy nyilatkozott, hogy jelenleg elégedett a Ferencvárosnál betöltött szerepével.

Hogy ez az álláspont változik-e a következő hónapokban, az még kérdéses, mindenesetre nemrég hosszabbított szerződést a csapattal.

Rod Stewart is Keane-t látná szívesen

A Celtic világhírű szurkolója, Rod Stewart az Instagramon fejtette ki véleményét a kialakult helyzetről. A zenész egyértelműen jelezte, kit látna szívesen a kispadon:

„Vége, Wilfried Nancy gone! Nem érdekel, kirúgták vagy magától ment el – a lényeg, hogy már nincs a Celticnél.

Most jön a Dundee elleni meccs, ott leszek a stadionban, efelől ne legyen kétség.

Martinre most szükségünk van, vezessen minket a szezon végéig, aztán talán jöhet Robbie Keane.

Az maga lenne a mennyország.”