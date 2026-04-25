Egyre többen szeretnék, ha Robbie Keane lenne a Celtic vezetőedzője

McGeady - aki játékosként négy bajnoki címet szerzett a Celtic színeiben - a Glasgow Times-nak adott interjújában fejtette ki, miért Keane lenne a tökéletes választás a skót óriás kispadjára - szúrta ki a Csakfoci.

”Ő az, akinek a neve eddig a legerősebben felmerült. Az ír kapcsolattól függetlenül, ha megnézzük az edzői pályafutását, minden szezonjában trófeát nyert, és két különböző országban is edzősködött már. Ráadásul korábban mindig arról álmodozott, hogy a Celtic-ben játszik. Ha a jelölteket az eddigi eredményeik alapján nézzük, szerintem Keane kiemelkedő jelölt” - érvelt a 93-szoros ír válogatott szélső.

Hullámzó szezonon van eddig túl a Celtic, a bajnokságban mindössze a harmadik helyen áll a csapat, viszont bejutott az együttes a Skót Kupa döntőjébe. McGeady szerint éppen az instabil helyzet miatt lenne szükség egy tapasztalt szakemberre, ehhez pedig tökéletes választás lenne Robbie Keane.

Robbie Keane-t számos csapattal összeboronálta korábban a sajtó, felmerült többek között a Tottenham Hotspur, a Crystal Palace és az ír válogatott kispadjára is, ám elmondta, jól érzi magát a Ferencvárosnál, így egyelőre nem reális az ír edző klubváltása.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.