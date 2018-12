Kakva božićnica! Mourinhu za otkaz ne više od 16-17 milijuna eura...

Iako se u engleskim medijima špekuliralo da će dobiti nevjerojatnih 25 milijuna, umjereni Guardian ističe da to neće biti više od 16-17 milijuna

Jedan od razloga zašto Jose Mourinho nije ranije letio s mjesta menadžera Manchester Uniteda svakako je ležao u ogromnoj odšteti koja mu pripada uslijed prijevremenog raskida. No, s obzirom da je strpljenje čelnika ipak došlo do kraja jer iza Manchester Uniteda je najgori start u Premier ligi u zadnjih 28 godina. Jose je bivši pa se sad aktualiziralo i to pitanje.

Mnogi engleski mediji pisali su u 22.5 milijuna funta (25 milijuna eura) no umjereni i pouzdaniji Guardian doznaje kako ta odšteta neće biti veća od 15 milijuna funta, što je otprilike 16.5-17 milijuna eura.

I to je nevjerojatan novac, ali se Portugalac očito fino zaštitio potpisujući trogodišnji ugovor u svibnju 2016. godine.

A potrošio je bogovski u ove dvije i pol godine na dovođenje igrača. Za njih 11 plaćeno je oko 400 milijuna funta što je oko 445 milijuna eura. I svejedno je Mourinho gunđao protiv vlasnika i uprave kluba da ne dobiva igrače koje želi. Iako iz kluba jasno poručuju da su svi dovedeni bili izričito njegova želja.

Momčad je preuzeo Michael Carrick koji će voditi trening danas, ali se čeka ustoličenje privremenog trenera. Ali Guardian ističe da taj v.d. menadžer neće biti Carrick, Nicky Butt (trener U19 momčadi) ili netko iz kluba. Umjesto toga, nakon opširnog i detaljnog procesa regrutacije, postavit će se stalni nasljednik Josea Mourinha.