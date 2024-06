Toni Kroos, le gros retournement de situation !

Enorme rebondissement à propos de la retraite de Toni Kroos. L’Allemand mettra-t-il vraiment un terme à sa carrière cet été ?

C’est un sujet qui fait mal aux fans et suiveurs du Real Madrid : la retraite annoncée de Toni Kroos. Solide milieu central allemand de la Maison Blanche, l’ancien du Bayern Munich fera ses adieux au monde du football après le Championnat d’Europe qui se joue sur sa terre natale, l’Allemagne.

Kroos a annoncé sa retraite

Toni Kroos et le Real Madrid, c’est officiellement terminé depuis quelques semaines. Le joueur a même disputé son dernier match avec la Maison Blanche lors de la finale de Ligue des champions remportée face au Borussia Dortmund. Plus tôt, notamment le 21 mai dernier, le milieu de terrain de 34 ans a surpris tout le monde en annonçant sa retraite du football.

Getty Images

« 17 juillet 2014 - le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie de footballeur - mais surtout comme personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison ce chapitre prend fin. Je n'oublierai jamais cette insolente période de réussite ! Je voudrais remercier tout particulièrement tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. (…) En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après le championnat de l'Euro », avait-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

Tout peut basculer cet été

Si le milieu central de la Mannschaft a indiqué que le Real Madrid est et sera son dernier club en tant que footballeur, Toni Kroos pourrait ne pas prendre sa retraite et continuer avec la Maison Blanche. S’il était proche de prolonger son contrat, l’Allemand ne l’a pas fait. Son entraîneur, Carlo Ancelotti, reste ouvert à l’idée de faire une saison de plus avec le natif de Greifswald.

Getty Images

Se confiant à Il Giornale dans lequel il a annoncé le retrait du Real de la prochaine Coupe du monde des Clubs, le technicien italien avoue vouloir continuer avec l’Allemand. « Modric est un exemple unique de qualité et de personnalité. Malheureusement Kroos a décidé d'arrêter,… mais il continuera à vivre à Madrid. Je lui ai dit que si à l'automne il devait y réfléchir à nouveau, il suffit de me téléphoner et nous recommencerons », a confié l’ancien coach du PSG.

Toni Kroos reviendrait-il sur sa décision de prendre sa retraite ? Wait and see !