PSG : La prédiction "catastrophique" sur Kylian Mbappé au Real Madrid

Même si le Paris Saint-Germain a bien débuté la saison en championnat de France, un nom est difficile à oublier dans la capitale française. Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du club de la Ville Lumière a quitté le PSG cet été pour le Real Madrid.

Cyril Hanouna attaque Kylian Mbappé

Après sept ans au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a jugé bon de goûter à un autre championnat outre que celui français. En effet, le capitaine de l’Equipe de France a officiellement annoncé son départ du PSG après la fin de son contrat cet été. Deux semaines après, le joueur de 25 ans a signé en faveur du Real Madrid où il a été présenté devant des milliers de spectateurs.

A l’instar des supporters de la formation francilienne, ce départ n’est pas encore digéré par l’animateur controversé Cyril Hanouna. Alors qu’il fait sa rentrée ce lundi 26 août, dans l’après-midi, sur la radio Europe 1, le célèbre animateur de « La tribu de Baba » a évoqué le départ de Kylian Mbappé du PSG.

Pour Cyril Hanouna, l’attaquant français ne connaîtra pas de la réussite au Real Madrid. L’homme de médias se réjouit en effet des débuts flamboyant du club francilien en Ligue 1, notamment avec des victoires contre Le Havre AC (1-4) et l’AS Monaco (6-0). « Kylian Mbappé : plus grosse erreur de sa vie d’avoir été au Real Madrid. Plus grosse erreur de sa vie. Ça va être catastrophique. Et le PSG n’a jamais aussi bien joué que sans lui », a déclaré l’animateur sur les antennes d’Europe 1.