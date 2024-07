OL, le numéro surprenant de Georges Mikautadze

Georges Mikautadze a choisi un numéro surprenant pour son retour à l’OL.

Les mouvements ne s’arrêtent pas en France depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier. A l’instar des autres écuries de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est également actif et fait discrètement ses emplettes sur le marché des transferts. Le club rhodanien a déjà réalisé quelques bons coups lors de cette fenêtre dont celui de Georges Mikautadze. Formé à l’OL, ce dernier a choisi un numéro spécial pour son retour dans le Rhône.

Georges Mikautadze est de retour à Lyon

L’OL avait besoin de se renforcer cet été en raison notamment de sa présence en Ligue Europa la saison prochaine. Après avoir levé les options d’achat de plusieurs joueurs prêtés (Benrahma, Nuamah, Caleta-Car, Baldé), le club a ensuite entrepris de recruter de nouveaux éléments.

Ainsi, Abner Vinicius, Moussa Niakhaté, Alejandro Gomez Rodriguez et Georges Mikautadze ont rejoint les Gones, cet été. L’arrivée du dernier cité était d’ailleurs une surprise puisque l’OL avait déjà perdu le dossier. L’international géorgien était proche d’un départ à Monaco avant de se raviser à la dernière minute pour rallier Lyon.

Le numéro spécial de Mikautadze avec l’OL

La décision de Georges Mikautadze de signer à l’Olympique Lyonnais est un choix du cœur. Parti du club plus jeune, l’attaquant de 23 ans avait à cœur de revenir s’imposer dans le Rhône.

« C’est une fierté, je n’ai pas été gardé mais j’ai rien lâché, je me suis battu et je suis revenu. Je suis parti en tant que garçon et je reviens en tant qu’homme. J’attendais de voir si l’OL allait venir, j’attendais un signe et ils sont venus donc je suis content, j’en ai parlé à mes agents mais je voulais revenir car je n’ai pas terminé mon histoire ici », expliquait-il récemment dans un entretien accordé aux médias de l’OL.

Ce lundi, Georges Mikautadze a dévoilé le numéro qu’il portera avec Lyon et il est bien spécial. L’ancien joueur de Metz a en effet, décidé d’arborer le 69 représentant le département du Rhône. « Vous vous en doutiez… », plaisante-t-il en mimant son nouveau dossard.