OL, John Textor défie le PSG et fixe un grand objectif

Présent en conférence de presse, mercredi, John Textor, a envoyé un message spécial au PSG pour la nouvelle saison.

La saison vient de commencer en Ligue 1 française. Sensation de la saison écoulée, le club rhodanien est loin de convaincre en ce début de campagne après trois sorties en championnat de France soldées par deux défaites et une victoire difficile contre Strasbourg (4-3). Mais le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor voit le club capable de rivaliser plus que jamais avec le Paris Saint-Germain cette saison.

Textor revient sur la saison écoulée

Après avoir occupé la dernière place de Ligue 1 pendant plusieurs journées, l’Olympique Lyonnais a surpris tout le monde lors de la seconde moitié de la saison en terminant à la sixième place qualificative pour la phase de groupes de Ligue Europa. Conscient que le début de saison a été catastrophique, Textor reconnaît la suite a été belle grâce au mercato d’hiver.

« L'année dernière, la saison a été compliquée. J'ai évoqué les erreurs que j'ai commises moi-même. Il y a des décisions que j'aurais dû prendre, et par conséquent, l'équipe n'était pas préparée au mieux. Je pense que le démarrage a été terrible, nous avons pris un très mauvais départ. Nous avons échappé à la relégation et, par la grâce de Dieu, nous avons eu une fin de saison satisfaisante. Nous avons eu une grande liberté lors du mercato d'hiver grâce à la DNCG. Nous avons recruté des joueurs et en avons récupéré d'autres en prêt. Certains d'entre eux ont démontré une grande valeur. Quand on regarde notre équipe de la saison dernière, cela reflète également la qualité de notre Academy », a reconnu l’homme d’affaires américain.

Le haut du tableau, battre le PSG et jouer la LDC

Même si l’OL a démarré la nouvelle saison sur un mauvais pied cet été, le président de la formation rhodanienne est conscient que l’Olympique Lyonnais va terminer au haut du tableau de Ligue 1. Déterminé à jouer le titre, le président olympien veut battre le PSG (qui l'a privé de la Coupe de France) lors de la double confrontation. La Ligue des champions est un objectif pour les Gones la saison prochaine.

« Nous pouvons réaliser une belle saison, sans forcément atteindre tous nos objectifs. Si nous ne remportons pas le championnat, ce sera un échec. Nous avons deux matchs contre Paris, il faut que nous en gagnions au moins un. Nous avons battu Paris en termes de points cumulés sur la seconde partie de la saison dernière. Si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des champions, ce sera un échec », a conclu le dirigeant.