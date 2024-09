Ligue 1, l’énorme sortie de DAZN sur le piratage

Jugeant trop élevés les prix des abonnements de DAZN, plusieurs fans de Ligue 1 se sont tournés vers le piratage pour suivre le championnat de France.

Ce jeudi 19 septembre 2024, le directeur général de DAZN France, Brice Daumin, a accordé une interview à France Info dans laquelle il a défendu les prix d'abonnement trop élevés pour des fans de la Ligue 1 française, qui utilisent des moyens détournés illégaux pour suivre les matchs du championnat, notamment sur la messagerie Telegram.

"Le piratage, c'est du vol"

Pour le directeur général de la plateforme de streaming britannique, l’explosion du piratage des matchs du championnat de France n’ont rien à voir avec les prix élevés proposés par DAZN, nouveau diffuseur de Ligue 1. Le piratage « n'est pas notre responsabilité », balaie Brice Daumin, qui ne veut pas comparer DAZN à du faux.

« Le piratage, c'est du vol. On ne peut pas considérer que tel objet étant à un prix qu'on estime trop cher, qu'on peut légitimer le vol de ce même produit. Le piratage, c'est illégal. Le piratage, au-delà de l'écosystème qui est mis à mal, c'est de l'argent qui part auprès d'organisations criminelles, auprès d'agressions mafieuses », a expliqué le directeur général, avant de poursuivre : « C'est comme si on disait d'une marque de luxe qu'elle encourage la contrefaçon de ses propres sacs. Le piratage n'est pas une alternative à DAZN ».

Les abonnés satisfaits de l’offre proposée

Vu que des critiques ont surgi sur le prix de l'abonnement, jugé trop cher, DAZN a alors lancé une promotion passant de 29,99 à 19,99 euros par mois. Détaillant l’offre, Brice Daumin explique qu'il n'y a pas que du football dans les offres de DAZN, soulignant qu’il y a plein d’autres secteurs de sports proposés. « Vous allez trouver toute la Ligue 1, tout le basket-ball, tous les sports de combat, la boxe, le MMA, le kickboxing. Vous avez une offre complète qui est aujourd'hui en promo à 19,99 euros », a-t-il détaillé.

Si l’accord a pris du temps avant d’être signé avec la LFP le 30 juillet, DAZN se réjouit de la diligence faite pour mettre en place une diffusion de qualité. « On a signé avec la Ligue le 30 juillet. Le premier match était le 16 août. On a mis en place un dispositif incroyable. On a recruté plus de 50 personnes sur la partie éditoriale-production. On a signé des accords de distribution avec tout le monde, avec tous les opérateurs télécom, avec Canal, avec Amazon. On est distribué partout. Aujourd'hui, ce travail, il est reconnu par les clubs. Il est reconnu par nos abonnés qu'on remercie », a ajouté Daumin au micro de France Info.