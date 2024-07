Cristiano Ronaldo le pire élève, la preuve est là !

Cristiano Ronaldo fait un très mauvais Championnat avec le Portugal. Le capitaine de la Seleção n’a pas encore marqué.

Ce vendredi 5 juin, les amoureux du cuir rond vont revivre une rencontre à l’allure de la finale de l’Euro 2016. Un match qui opposera le Portugal et l’Equipe de France au Volksparkstadion dans la ville de Hambourg comptant pour les quarts de finale de l’Euro 2024. Mais Cristiano Ronaldo ne présente pas de bons chiffres à cet Euro, qui se déroule en Allemagne.

Ronaldo déclare la guerre à la France

A la fin d’un match complètement fou contre la Slovénie, le Portugal s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Euro 2024 en Allemagne. La Seleção, après un match nul vierge au bout des prolongations, a fini par s’imposer aux tirs au but contre les Slovènes (3-0) grâce à trois arrêts de son gardien Diogo Costa. A l’issue de ce choc au cours duquel il a même manqué un penalty décisif, qui aurait pu changer la donne, Cristiano Ronaldo s’attend à un match difficile en quarts de finale contre la France.

Getty

« Nous allons avoir un match difficile contre la France, qui est favorite dans cette compétition, avec l'Allemagne et l'Espagne, et nous allons à la guerre. L'équipe va bien, cela a été une bouffée d'énergie et je vais toujours donner le meilleur de moi-même avec ce maillot. Je vais faire ça toute ma vie, ça fait 20 ans que je le fais. J'ai raté le penalty, mais je voulais être le premier à marquer, parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Je n'ai jamais eu peur de prendre les choses à bras-le-corps et je n'abandonnerai jamais », avait déclaré le quintuple Ballon d’Or qui avait pleuré après son penalty manqué.

L'article continue ci-dessous

Une mauvaise statistique pour CR7 à l’Euro en Allemagne

Si le meilleur buteur de l’histoire du Portugal n’a pas pu empêcher ses larmes, sa mère n’a pas plus réussi à contenir ses larmes après le penalty manqué de son fils. Depuis le début de la compétition, Cristiano Ronaldo n’a pas encore réussi à trouver le chemin des filets en quatre matchs disputés. Le meilleur buteur de la Saudi Pro League cette saison, n’a délivré qu’une passe décisive dans la compétition en Allemagne cet été jusque-là.

Selon Opta, Cristiano Ronaldo a battu un triste record. Le capitaine portugais est le joueur qui a le plus tiré lors de l'Euro 2024, sans être parvenu à marquer ne serait-ce qu’un but. Avec 20 tirs dont huit cadrés, le natif de Funchal est le joueur qui a le plus frappé depuis le début de la compétition sans être parvenu à marquer comme. Depuis 1980, Ronaldo est le cinquième joueur à connaître une telle panne d'efficacité devant les buts. Le "record" appartient à son compatriote Deco en 2004, qui n'avait pas marqué en l'espace de 24 tirs. Le Portugal avait échoué contre la Grèce en finale du tournoi lors de cette édition.

Getty

Quant à eux, Kevin De Bruyne et Dani Olmo ont aussi connu la même panne d’efficacité, en 21 tirs, respectivement en 2016 et 2021. En ce qui le concerne, Kylian Mbappé compte un but (sur penalty) en 15 frappes dans cet Euro 2024 en Allemagne.