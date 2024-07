Après avoir acheté le SM Caen, Kylian Mbappé fonce sur Paris

Nouveau propriétaire du SM Caen, Kylian Mbappé s’appuie désormais sur le club de la capitale française.

Kylian Mbappé va devenir le plus jeune propriétaire d’un club de football après avoir racheté les 80 % des parts du Stade Malherbe de Caen. Nouveau propriétaire du club normand, le Bondynois ne veut pas s’en arrêter là. Le nouvel attaquant du Real Madrid fonce sur un autre club français, notamment celui de la capitale française.

Mbappé veut investir à Paris

Depuis mardi soir, Kylian Mbappé est devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Le Bondynois racheté 80 % des parts du club normand, qui étaient détenues par les Américains d’Oaktree. L’accord a été conclu mardi soir et n'est désormais plus conditionné qu'à la présentation du projet au Conseil social et économique (CSE) du club et à la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP).

Getty

Après avoir dépensé 15 millions d'euros pour boucler cette opération, le capitaine de l’Equipe de France s’intéresse déjà à une autre formation. Selon les informations de Franceinfo, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain aurait eu des discussions avec le Paris Basketball, club pensionnaire de la Betclic Élite et perdant malheureux des dernières finales nationales. Selon le média, ces échanges préliminaires ont eu lieu dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au sein du club parisien.

Amoureux de Basketball, Kylian Mbappé a effectué des voyages ces dernières années vers les États-Unis pour assister à des matchs de NBA. Des voyages au cours desquels le Bondynois a pu côtoyer LeBron James, l’une des grandes figures de la discipline.