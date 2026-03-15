Donny Afroni

Slot, en el punto de mira, hace un extraño comentario sobre «el mejor club en el que pasar apuros»
Arne Slot ha alcanzado la marca de los 100 partidos como entrenador del Liverpool, pero este hito llega en un momento de gran agitación para el técnico holandés en Anfield. A pesar de un comienzo de su etapa en Merseyside que batió récords, el exentrenador del Feyenoord se enfrenta actualmente al mayor escrutinio de su carrera, ya que el rendimiento de los Reds sigue decayendo, y Slot ha llegado a afirmar, de forma un tanto extraña, que es «el mejor club en el que pasar por dificultades».