Donny Afroni

Explicación: Por qué Messi no jugó el último partido del Inter Miami en la MLS

Lionel Messi no fue convocado para el partido del Inter Miami, que terminó en empate a cero contra el Charlotte. Sin embargo, la decisión de dejar a Messi fuera de la convocatoria fue más una cuestión estratégica que una consecuencia de una lesión, ya que, tras haber disputado los 90 minutos completos contra el Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf apenas unos días antes, el cuerpo técnico del Inter Miami optó por proteger a su jugador estrella.