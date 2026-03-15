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Donny Afroni

Artículos de Donny Afroni
  1. Al Nassr v Al Shabab: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
    J. FelixAl Nasr FC

    ¡Felix da un paso al frente! La estrella del Al-Nassr revela cómo puso fin a su sequía goleadora

    João Félix volvió a ver puerta en la Liga Profesional Saudí por primera vez en 2026. El exjugador del Chelsea y del Barcelona llevaba 14 partidos sin marcar, una racha que se remontaba al empate 2-2 contra el Al-Ettifaq en diciembre. A pesar de la falta de goles, Félix siguió siendo una pieza clave en el Al-Nassr, dando siete asistencias en sus diez partidos anteriores antes de volver a ver puerta con un doblete.

  2. HaalandGetty
    E. HaalandManchester City

    Haaland se encuentra en «territorio desconocido» tras la sequía goleadora del City

    Las estadísticas de las últimas actuaciones de Erling Haaland son desalentadoras, incluso para sus propios estándares, que son altísimos. Tras un comienzo de temporada fulgurante, en el que marcó 19 goles en sus primeras 17 apariciones en la Premier League, su producción goleadora se ha reducido considerablemente. El delantero solo ha logrado marcar tres goles en sus últimos 12 partidos de liga, una racha que ha dejado atónitos a los expertos.

  3. Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    ChelseaPremier League

    Se desvela quién es el responsable de la reunión de los centrales del Chelsea

    Se cree que la reunión, que se ha convertido en un elemento imprescindible de la rutina previa al partido del Chelsea, es una idea original de Willie Isa, el «arquitecto cultural» del Chelsea, que fue fichado procedente del rugby league. Según se informa, Isa desarrolló este ritual junto con Reece James y otras figuras destacadas del vestuario para fomentar un sentido de identidad y fuerza colectivas.

  5. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    Manchester CityP. Guardiola

    Guardiola señala al jugador al que debería haber dejado fuera en una «mala alineación»

    El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, nunca ha sido de los que rehúyen el análisis táctico, y a menudo ha reconocido el revuelo que suscitan sus decisiones a la hora de elegir el once inicial. Tras el empate en el London Stadium, toda la atención se ha centrado en su gestión de Rayan Cherki, cuyo impacto como suplente contrastó radicalmente con el rendimiento de los titulares.

  6. Max Dowman Lionel MessiGetty/GOAL
    M. DowmanL. Messi

    Dowman se gana una «gran» comparación con Messi tras hacer historia en la Premier League

    La leyenda del Chelsea, John Terry, quedó impresionado por la impactante actuación de Max Dowman como suplente ante el Everton en el Emirates Stadium. Con el equipo de Mikel Arteta enzarzado en un reñido duelo, el joven de 16 años saltó al campo cuando solo quedaban 16 minutos por jugar e inmediatamente cambió el rumbo del partido. Dio el pase decisivo para el primer gol de Viktor Gyokeres en el minuto 89, antes de marcar un impresionante gol en solitario en el tiempo de descuento.

  7. Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport
    L. MessiMajor League Soccer

    Explicación: Por qué Messi no jugó el último partido del Inter Miami en la MLS

    Lionel Messi no fue convocado para el partido del Inter Miami, que terminó en empate a cero contra el Charlotte. Sin embargo, la decisión de dejar a Messi fuera de la convocatoria fue más una cuestión estratégica que una consecuencia de una lesión, ya que, tras haber disputado los 90 minutos completos contra el Nashville SC en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf apenas unos días antes, el cuerpo técnico del Inter Miami optó por proteger a su jugador estrella.

  8. Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    P. GuardiolaManchester City

    «Esto no ha terminado»: Guardiola lanza una advertencia al Arsenal sobre el título

    Las esperanzas del Manchester City de recuperar el título de la Premier League sufrieron un duro revés ante el West Ham, lo que les deja a nueve puntos del Arsenal de Mikel Arteta. Aunque el City aún tiene un partido menos que los Gunners, el empate en el London Stadium se percibió como una oportunidad perdida para meter presión a sus rivales en la lucha por el título. A pesar de la creciente diferencia en la clasificación y de la reciente irregularidad del City, Pep Guardiola sigue insistiendo en que la lucha por el título sigue viva.

  9. Arda Guler(C)Getty Images
    A. GulerReal Madrid

    Arbeloa: «El gol de Guler vale tres veces el precio de la entrada»

    El Real Madrid no tuvo piedad con el Elche en su último partido de liga, logrando una contundente victoria por 4-1 que mantiene la presión sobre el Barcelona. Pero Arda Güler acaparó toda la atención, dejando a su entrenador sin palabras. El gol del joven mediapunta fue el momento más destacado de una noche ajetreada en el Bernabéu, y Álvaro Arbeloa no tardó en señalar lo excepcional que es un gol así en el fútbol actual.

  10. Eberechi Eze Arsenal HICGOAL
    E. EzeArsenal

    📽️ | Eze quedó impresionado por la leyenda brasileña Romario

    Puede que Eberechi Eze, estrella del Arsenal, sea conocido como uno de los jugadores más tranquilos de la Premier League con el balón, pero el internacional inglés se quedó completamente sin palabras esta semana tras un encuentro sorpresa. Las cámaras captaron al centrocampista de los Gunners comportándose como un auténtico fanático en las instalaciones de entrenamiento del club cuando el legendario Romario hizo una aparición inesperada.

  1. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    Manchester CityP. Guardiola

    Shearer arremete contra Guardiola y afirma que el City «se lo merecía»

    Alan Shearer ha criticado duramente a Pep Guardiola tras la derrota por 3-0 del Manchester City ante el Real Madrid. Shearer se mostró sorprendido por la alineación, que ponía de manifiesto la preferencia de Guardiola por un estilo de juego ofensivo a la hora de enfrentarse a un equipo de la talla del Real Madrid fuera de casa. La leyenda del Newcastle United afirma que, al final, el City «recibió su merecido», dada su táctica y su planteamiento del partido.

  3. Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    A. SlotLiverpool

    Slot, en el punto de mira, hace un extraño comentario sobre «el mejor club en el que pasar apuros»

    Arne Slot ha alcanzado la marca de los 100 partidos como entrenador del Liverpool, pero este hito llega en un momento de gran agitación para el técnico holandés en Anfield. A pesar de un comienzo de su etapa en Merseyside que batió récords, el exentrenador del Feyenoord se enfrenta actualmente al mayor escrutinio de su carrera, ya que el rendimiento de los Reds sigue decayendo, y Slot ha llegado a afirmar, de forma un tanto extraña, que es «el mejor club en el que pasar por dificultades».

  4. Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty
    C. RonaldoAl Nassr U15

    📽️ | Ronaldo Jr., furioso, monta un berrinche tras ser sustituido

    Cristiano Ronaldo Jr. se convirtió en el centro de todas las miradas, pero no por su habilidad goleadora, tras un tenso incidente ocurrido durante un derbi de la Liga Profesional Saudí sub-15. El joven talento del Al-Nassr no pudo ocultar su frustración en un partido de gran intensidad contra el Al-Hilal, demostrando que ha heredado no solo el talento de su padre, sino también su temperamento competitivo y volátil bajo presión.

  5. Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. ArtetaArsenal

    «Confío plenamente en él y le tengo mucho cariño»: Arteta defiende el rendimiento de Saka

    El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha salido en defensa de Bukayo Saka tras una racha de actuaciones decepcionantes del internacional inglés. El canterano fue sustituido tras una decepcionante actuación de una hora de duración contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones el miércoles por la noche, lo que ha suscitado preocupación sobre su estado físico y mental actual.

  6. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    P. GuardiolaReal Madrid

    📽️ | «¡Masacrados!» - Pep imita el sonido de las balas al defender su táctica

    Pep Guardiola ha afirmado de forma sensacionalista que ha sido «masacrado» por sus decisiones tácticas tras la humillante derrota por 3-0 del Manchester City a manos del Real Madrid en la Liga de Campeones. El entrenador catalán, evidentemente bajo presión tras el colapso en el partido de ida en el Bernabéu, ofreció una respuesta maratoniana de cuatro minutos a las preguntas sobre su alineación, llegando incluso a imitar disparos con los dedos para describir la oleada de críticas en Internet a la que se ha enfrentado.

  8. Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
    H. KaneK. Walker

    Kane rinde un emotivo homenaje a Walker tras su retirada de la selección inglesa.

    El capitán de Inglaterra, Harry Kane, ha encabezado los homenajes a Kyle Walker después de que el veterano defensa anunciara su retirada del fútbol internacional. El lateral del Burnley, de 35 años, ha decidido poner fin a su carrera con los Tres Leones tras disputar 96 partidos internacionales y representar a su país en cinco grandes torneos, a lo largo de 14 años al más alto nivel.

  9. Mbappe - Ester Exposito - GuardiolaGetty/GOAL
    K. MbappeP. Guardiola

    Pep bromea sobre el encuentro de Mbappé con una actriz en París.

    Pep Guardiola no pudo evitar esbozar una sonrisa cuando el nombre de Kylian Mbappé salió a relucir durante su última rueda de prensa. Antes del trascendental partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Real Madrid, el entrenador catalán tuvo que responder a preguntas sobre los supuestos movimientos fuera del campo del astro francés en París con la actriz española Ester Expósito.

  10. Van de VenGetty
    M. van de VenTottenham

    «Escenario apocalíptico»: Van de Ven admite que está «completamente acabado».

    El defensa del Tottenham Micky van de Ven ha pintado un panorama sombrío de la situación actual del club tras la humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. El central holandés no se contuvo en su valoración de un partido en el que los Spurs encajaron cuatro goles en los primeros 22 minutos, y describió el colapso en la capital española como nada menos que un «escenario apocalíptico» para el equipo de la Premier League.

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