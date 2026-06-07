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«¡Lamine Yamal ha nacido para esto!»: el seleccionador español afirma que el joven del Barcelona ha sido «bendecido por Dios», al igual que Lionel Messi
Un talento especial hecho para los grandes escenarios
Tras otra temporada exitosa con el Barcelona, en la que fue nombrado mejor jugador de la Liga, se espera que Yamal sea la figura clave de la selección española este verano.
De la Fuente confía en que el extremo del Barcelona no se verá intimidado por la ocasión y destaca su carácter único como clave de su rápido ascenso a la cima del fútbol mundial.
«Lamine ha nacido para esto. Tiene un carácter audaz. Quizá esa presión nos habría abrumado a ti o a mí, pero estos chicos son especiales. ¿Cuántas veces hemos preguntado por un jugador: “Qué bueno era, ¿qué le pasó? ¿Por qué no triunfó?” Hay que ser bueno en el fútbol y mil cosas más», declaró el entrenador a The Guardian.
«Lamine tenía 16 años [en la Eurocopa], ahora tiene 18, soporta una presión mediática brutal y comete muy pocos errores. Un minuto, un error, y toda la atención se centra en eso; eso no es justo».
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La comparación con Messi y la varita mágica de Dios
De la Fuente ve a Yamal en una élite con talento extraordinario y advierte que no hay que cargarlo con la responsabilidad de suceder a Messi. Desde su debut en la absoluta se le compara con el ídolo argentino, aunque el joven intenta restar importancia a tales comentarios.
De la Fuente coincide en que ambos comparten un don similar y cree que solo unos pocos elegidos pueden cambiar el rumbo del partido a un nivel tan alto desde tan jóvenes.
«Los futbolistas son personas muy capaces e inteligentes. Son genios, y luego están los que Dios ha tocado con su varita mágica; son muy pocos. Lamine, Messi...»
Recientemente se publicó una vieja foto en la que un Messi de 20 años baña a Yamal bebé para un calendario benéfico.
«Quizá Messi haya cogido a muchos bebés en brazos», añadió De la Fuente. «Quizá sea casualidad. Pero para quienes tenemos fe, la “casualidad” es el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar con su nombre. Creo que todo sucede por una razón».
Yamal, una carrera contra el reloj
De la Fuente ha dado buenas noticias sobre el estado físico de Yamal, quien se recupera de una lesión en el tendón de la corva que puso en duda su participación en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
Al hablar sobre la evolución del extremo, De la Fuente se mostró optimista, aunque cauteloso respecto al partido contra Cabo Verde del 15 de junio. «Se está recuperando rápido, cumpliendo todos los objetivos antes de lo previsto», afirmó. «Creo que podrá jugar el primer partido, pero eso no significa que [lo vaya a hacer]. Evaluaremos si tiene que jugar un poco, no jugar o esperar al segundo partido».
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La trayectoria de España en la fase de grupos
España, una de las favoritas, debutará ante Cabo Verde y luego se medirá a Arabia Saudí el 21 de junio. Cerrará la fase de grupos contra Uruguay el 26 de junio. La posible titularidad de Yamal se decidirá en los últimos entrenamientos, pero ya es el símbolo de las ilusiones de un país que busca recuperar el trono mundial. Su participación se decidirá en los últimos entrenamientos.