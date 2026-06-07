Desde su llegada al Barça, Flick ha ganado dos Ligas consecutivas y ha sido nombrado mejor entrenador en ambas. Sin embargo, el equipo aún no ha podido destacar en la Liga de Campeones, donde su último título fue en 2015.

Durante la inauguración de una nueva cancha Cruyff en su antiguo colegio, La Salle Manresa, Guardiola mostró su admiración por la dirección que toma el club bajo el técnico alemán. A pesar de la presión que conlleva el banquillo del Camp Nou, el legendario entrenador considera que los cimientos son sólidos.

«Soy un gran admirador de Hansi y de su trabajo desde hace años», declaró Guardiola a los periodistas. «Son jugadores del Barça, ya sean de La Masía o de fuera, y lo hacen muy bien. Han tenido dos años extraordinarios, más allá de los resultados, por lo bien que lo han hecho y lo atractivo que es verlos jugar».