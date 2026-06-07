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¡Bernardo Silva encajaría en cualquier equipo! Roberto Martínez ve con buenos ojos su fichaje por el Barcelona, mientras el seleccionador de Portugal destaca la «inteligencia futbolística» de la leyenda del Manchester City
Roberto Martínez destaca la capacidad de adaptación de Silva
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, asegura que Silva encajaría a la perfección en el Barcelona. Tras la victoria lusa 2-1 sobre Chile el sábado, el técnico español destacó la adaptación y calidad del veterano para el proyecto de Hansi Flick.
El técnico alabó al jugador de 31 años y declaró: «Bernardo Silva es tan espectacular que encaja en cualquier vestuario. No surge de la nada: se adapta a cualquier sistema y mejora lo que le rodea».
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La inteligencia detrás del jugador
Aunque a menudo se elogia a Silva por su gran trabajo y habilidad técnica, Martínez prefiere destacar su inteligencia en el juego. El seleccionador de Portugal cree que su flexibilidad táctica y visión lo distinguen de otros centrocampistas creativos, y señala que puede dirigir el partido desde varias posiciones.
«No es la posición, es su inteligencia futbolística y su nivel técnico, que le permiten dominar todas las jugadas. No tengo duda de que encajaría en el Barça», añadió Martínez.
Silva se deja todas las puertas abiertas
A pesar de los rumores, Bernardo Silva se muestra cauteloso sobre su futuro. Tras decidir no renovar con el City, el centrocampista es muy codiciado. Barcelona sigue siendo una opción romántica, pero también valora una importante oferta del Atlético de Madrid, que presiona para ficharlo.
El jugador reconoció en una reciente rueda de prensa que aún no ha tomado una decisión. «El Barça es una opción, pero quiero un equipo donde me quieran de verdad. Lo sabréis cuando decida», explicó Silva.
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La atención se centra ahora en el último entrenamiento
A pesar de los rumores sobre su traspaso, Silva muestra profesionalismo en el campo mientras Portugal se prepara para el Mundial. Jugó el primer tiempo ante Chile y exhibió el dominio técnico y el liderazgo que, según Martínez, pueden elevar cualquier vestuario.
Ahora Portugal se centra en su último amistoso: el miércoles ante Nigeria, ensayo final antes de viajar a Estados Unidos. Ya en el torneo, debutará el 17 de junio en la fase de grupos contra la República Democrática del Congo, en Houston.