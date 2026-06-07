La leyenda del fútbol inglés insiste en que Kane debe ser «sensato» y adaptar su juego en el próximo Mundial. Aunque la estrella del Bayern de Múnich recibe elogios por bajar a recibir el balón y conectar el juego, Keane advierte de que esos hábitos pueden ser perjudiciales en un gran torneo.

Para Keane, Kane debe ser un rematador, no un creador. Tras su gol que dio el 1-0 al equipo de Thomas Tuchel, el veterano insiste: Kane debe confiar en la creatividad de sus compañeros y concentrarse en ser el referente en ataque.