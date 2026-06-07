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Carlo Ancelotti está preocupado tras ver llorar al lateral de Brasil, quien podría perderse el Mundial por la lesión sufrida contra Egipto
Se produce una catástrofe en Cleveland
El último amistoso de la Seleção antes del Mundial aumentó las dudas sobre su defensa. Wesley, titular con Ancelotti en la Roma, apenas aguantó 15 minutos en Cleveland. El lateral derecho se detuvo de golpe, se agarró la ingle izquierda y cayó al césped.
El exjugador del Flamengo no pudo salir del campo por su propio pie y, ya en el banquillo, rompió a llorar desconsolado mientras el personal médico y sus compañeros le consolaban. Finalmente, abandonó el estadio con muletas y un grueso vendaje en la zona afectada.
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La creciente preocupación de Ancelotti
Tras ganar 2-1, Ancelotti admitió su preocupación. El técnico italiano resaltó la importancia del defensa, especialmente tras su evolución en la Serie A, y confirmó que en las próximas 24 horas se decidirá si sigue con el equipo o debe ser sustituido.
«Debe hacerse pruebas. Tiene un problema muscular y esperamos el diagnóstico de mañana. Creo que llegará al Mundial, de lo contrario tendremos que convocar a otro jugador. Es urgente y nos preocupa», declaró Ancelotti a los periodistas.
“Es un jugador importante, está en su mejor nivel y ha mejorado aspectos como el ataque y el marcaje. Ojalá no sea grave, que se recupere y siga con nosotros. De lo contrario, sería una pena”.
El veredicto médico
Tras ganarse un puesto en la selección con sus actuaciones en Italia, la lesión llega en el peor momento. El cuerpo médico en Nueva Jersey lucha contra el reloj para definir su recuperación y preservar su participación en el torneo.
Las primeras pruebas indican una lesión, aunque falta la resonancia magnética para confirmar su gravedad. En el mejor escenario, Wesley se perdería solo los dos primeros partidos de grupo y podría volver para las eliminatorias. Sin embargo, el miedo en la concentración es que la lesión obligue a convocar a un sustituto antes de que venza el plazo de la FIFA.
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La CBF pide paciencia
El director de la selección brasileña, Rodrigo Caetano, pidió prudencia antes de decidir cambios en la convocatoria. La federación emitirá un comunicado tras los exámenes médicos. A una semana del torneo, crece la presión por hallar una solución.
Caetano declaró a la prensa: «Cualquier diagnóstico ahora es prematuro. Esperaremos los resultados de las pruebas y luego haremos un anuncio oficial. Esperamos que no sea nada grave y que pueda quedarse con nosotros. Estamos cerca de él. El estreno está a solo una semana y esto preocupa a todos».