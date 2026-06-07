Tras ganar 2-1, Ancelotti admitió su preocupación. El técnico italiano resaltó la importancia del defensa, especialmente tras su evolución en la Serie A, y confirmó que en las próximas 24 horas se decidirá si sigue con el equipo o debe ser sustituido.

«Debe hacerse pruebas. Tiene un problema muscular y esperamos el diagnóstico de mañana. Creo que llegará al Mundial, de lo contrario tendremos que convocar a otro jugador. Es urgente y nos preocupa», declaró Ancelotti a los periodistas.

“Es un jugador importante, está en su mejor nivel y ha mejorado aspectos como el ataque y el marcaje. Ojalá no sea grave, que se recupere y siga con nosotros. De lo contrario, sería una pena”.