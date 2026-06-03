Madame Tussauds
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«Un momento de orgullo»: Harry Kane posa junto a su figura de cera en el Madame Tussauds, en un homenaje al delantero de Inglaterra antes del Mundial
Un reflejo del capitán de Inglaterra
Kane se ha unido a la élite deportiva de Madame Tussauds Londres. El delantero inglés admitió que fue «raro» ver su réplica por primera vez. El jugador del Bayern, que está en Miami, trabajó con los artistas del museo para perfeccionar cada detalle, desde la equipación de Inglaterra hasta sus botas favoritas.
Sobre esta experiencia surrealista, Kane añadió: «Fue un verdadero honor recibir la llamada de Madame Tussauds. Nunca esperas algo así. Londres es especial para mí, he vivido aquí casi toda mi vida, así que es la ciudad perfecta para mi primera figura; se cierra el círculo».
- Getty Images Sport
La atención al detalle y el orgullo familiar
La figura de cera muestra a Kane con el pie sobre un balón, en una pose clásica. Lo que más sorprendió al máximo goleador de los Tres Leones fueron los detalles: los artistas incluyeron hasta la cinta en su dedo anular, que él besa al celebrar los goles. Kane lo reconoció: «Ver el resultado fue especial; los ojos son muy realistas y hasta incluyeron la cinta de mi dedo anular, que beso al celebrar un gol: ¡parece un espejo!».
La inauguración fue un acto familiar, ya que Kane estuvo acompañado por su esposa Kate y sus cuatro hijos. «Mi esposa, Kate, y mis cuatro hijos vinieron a la inauguración, y fue un momento de orgullo para todos nosotros», añadió el delantero.
Raíces inspiradoras en Londres
La figura se instalará de forma permanente en Londres, la ciudad natal de Kane, como un vínculo directo con sus raíces. En un gesto conmovedor, los jóvenes del Ridgeway Rovers —el club de Walthamstow donde Kane comenzó a jugar— disfrutaron de una presentación exclusiva de la figura de cera. Kane espera que esta exposición motive a la próxima generación de talentos.
Kane espera que la figura inspire a los niños a «seguir trabajando duro, creyendo en sí mismos y disfrutando de cada momento».
Ingresar al panteón de los grandes del deporte
La figura de cera de Kane estará en la zona «Capital de la Cultura» de Madame Tussauds, junto a iconos como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Mary Earps, Sir Lewis Hamilton, Anthony Joshua y Kylian Mbappé. Steve Blackburn, director general de Madame Tussauds Londres, destacó la importancia de contar con la figura del capitán de Inglaterra antes del Mundial: «Harry Kane es una de las figuras más importantes del deporte mundial, tanto dentro como fuera del campo, por lo que sabíamos que teníamos que traer su primera figura a Londres a partir del viernes 5 de junio, antes del Mundial de la FIFA».
«A nuestro equipo del estudio le encantó trabajar codo con codo con Harry, ya que comparten la misma obsesión por los detalles y un acabado impecable, y fue fantástico ver su reacción».Madame Tussauds