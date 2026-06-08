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¿Sabe Declan Rice que es el vicecapitán de Inglaterra? El centrocampista del Arsenal apoyará a Harry Kane pese a no haber tenido aún conversaciones «oficiales» con Thomas Tuchel
Tuchel confirma a Rice como segundo de Kane
Tuchel ha nombrado a Rice vicecapitán para el Mundial, concediéndole un papel de liderazgo junto a Harry Kane. El sábado por la tarde Rice se unió a la concentración de Inglaterra en West Palm Beach (Florida) con sus compañeros del Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze, mientras el resto del equipo vencía 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso en Tampa.
El centrocampista, clave en el título de la Premier del Arsenal, llega tras una temporada exigente que incluyó la final de la Liga de Campeones. Tuchel valora su personalidad y experiencia para ayudar a la selección este verano. Después de la victoria ante Nueva Zelanda, el técnico lo confirmó: «Declan es mi vicecapitán».
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Confusión sobre la condición de «oficial»
Tuchel confirmó la noticia, pero no está claro si Rice ha sido informado oficialmente. Al preguntarle si el exjugador del West Ham sabía que era el segundo al mando, el técnico alemán admitió que, hasta ahora, todo había sido informal. Rice ya llevó el brazalete en un amistoso contra Gales en octubre, cuando Kane no estaba.
«Esa es una buena pregunta», respondió Tuchel con una sonrisa. «Justo estaba pensando en ello. Si es algo oficial o no. Pero creo que tuvimos esa charla cuando Harry no estaba con nosotros en la concentración. Empezamos con Ollie (Watkins) y creo que Declan era el capitán. Fue entonces cuando se lo dije».
Gestión de la plantilla del Arsenal
Rice y el resto de las estrellas del Arsenal se unieron al grupo principal el domingo, pero Tuchel aún no confirma su participación en el amistoso del miércoles contra Costa Rica en Orlando. El técnico planea subir la intensidad y darles más minutos, pero primero quiere ver cómo responden en los entrenamientos.
«No estoy seguro; veremos cómo se recuperan», declaró Tuchel. «Llegan el sábado, tendrán tres entrenamientos y entonces decidiremos. Les daremos más minutos, pues es parte de la preparación. Después tendremos seis días para el partido contra Croacia, y necesitamos que algunos jueguen 60 o 70 minutos».
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Últimos preparativos antes del partido contra Croacia
Para que toda la plantilla llegue en forma, Inglaterra jugará un partido a puerta cerrada contra el Miami FC tras enfrentar a Costa Rica. Así Tuchel podrá dosificar los minutos de quienes actúen pocos minutos en Orlando y tener al grupo listo para el debut ante Croacia el 17 de junio.
«Tenemos un partido más a puerta cerrada para gestionar los minutos porque, claro, digamos que si alguien juega 70 minutos contra Costa Rica y otro solo juega 20, eso tampoco es suficiente, así que habrá jugadores que solo hayan tenido 20 o 30 minutos y que vuelvan a jugar al día siguiente», añadió Tuchel. Tras enfrentarse a Croacia en Kansas City, Inglaterra disputará los partidos de la fase de grupos contra Ghana y Panamá.