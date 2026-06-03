Lennart Karl, joven estrella del Bayern y de Alemania, rinde homenaje a Lionel Messi en CADA partido

Karl cree que llevar una imagen del ganador del Mundial le da la ventaja mental para llegar a la cima. En una entrevista con la revista del Bayern, «51», el joven prodigio explicó por qué lleva a Messi en su espinillera.

«Sí, Messi está en mi espinillera izquierda», reveló Karl. «Es mi referente desde que empecé a jugar: zurdo, de complexión menuda, capaz de hacer cosas increíbles con el balón. Llevarlo conmigo me motiva a trabajar duro y hacerme un nombre en el máximo nivel».







