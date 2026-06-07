«No forma parte de nuestro entrenamiento»: Thomas Tuchel critica el «juego improvisado» de Inglaterra tras su ajustada victoria sobre Nueva Zelanda, una de las selecciones más modestas del Mundial

Tuchel fue directo al valorar la ajustada victoria de Inglaterra sobre Nueva Zelanda y mostró frustración por la falta de organización en los primeros 45 minutos en el Raymond James Stadium. Aunque el gol de Harry Kane aseguró el resultado, el técnico quedó preocupado por la cohesión táctica del equipo de cara al torneo de Norteamérica.

«No me parece mal», admitió el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich. «No estoy muy contento. Me gustó más la segunda parte: jugamos desde nuestras posiciones, con más velocidad y garra. En la primera parte estuvimos desorganizados, el juego fue lento y eso complicó la presión. Esa es la historia del partido».