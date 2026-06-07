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«No forma parte de nuestro entrenamiento»: Thomas Tuchel critica el «juego improvisado» de Inglaterra tras su ajustada victoria sobre Nueva Zelanda, una de las selecciones más modestas del Mundial
Tuchel exige disciplina táctica
Tuchel fue directo al valorar la ajustada victoria de Inglaterra sobre Nueva Zelanda y mostró frustración por la falta de organización en los primeros 45 minutos en el Raymond James Stadium. Aunque el gol de Harry Kane aseguró el resultado, el técnico quedó preocupado por la cohesión táctica del equipo de cara al torneo de Norteamérica.
«No me parece mal», admitió el exentrenador del Chelsea y del Bayern de Múnich. «No estoy muy contento. Me gustó más la segunda parte: jugamos desde nuestras posiciones, con más velocidad y garra. En la primera parte estuvimos desorganizados, el juego fue lento y eso complicó la presión. Esa es la historia del partido».
- The FA
Frustraciones en el campo de entrenamiento
Tuchel se irritó porque los jugadores no aplicaron los ejercicios ensayados en la concentración. Criticó que el equipo recurriera a pases largos y decisiones individuales, alejándose de los esquemas colectivos que intenta inculcar desde que dirige a los Tres Leones.
Y añadió: «Nos faltaba amplitud, así que los jugadores se metían hacia dentro, lo que nos hacía estrechar el juego, ralentizarnos y cambiar de posición durante demasiado tiempo. Estábamos realizando centros y muchos disparos desde lejos, algo que normalmente no es nuestro estilo de juego. Jugamos muchos balones largos, muchos pases largos. Eso no formaba parte del entrenamiento de los últimos cuatro días».
Bellingham da el pistoletazo de salida
Un punto positivo para los Tres Leones fue la breve aparición de Jude Bellingham en la segunda parte. La superestrella del Real Madrid, recién recuperado de una lesión, reemplazó a Morgan Rogers y elevó de inmediato el ritmo de juego de Inglaterra. Tuchel elogió el impacto del centrocampista y sugirió que llega en su mejor forma al primer partido de la fase de grupos contra Croacia el 17 de junio.
«Jude tiene capacidad de decisión y garra», explicó Tuchel. «Tiene decisión y mordiente; se nota que vuelve de una lesión con mucha energía y ganas de jugar. Paró en un momento clave de la temporada, pero ahora llega fresco y en plena forma».
Sobre Kane, autor del gol 79 de su carrera internacional, añadió: «Siempre está para marcar. Es un gol decisivo. Harry está en plena forma y, cuando llegue la presión del torneo, sacará lo mejor de todos».
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Adaptarse al calor
El intenso sol de Florida en Tampa afectó el rendimiento del equipo y puso a prueba la resistencia física de los jugadores. Tuchel lo vio como un obstáculo necesario y recordó que la plantilla debe adaptarse a los desafíos climáticos del Mundial. Inglaterra viajará a Orlando para jugar el miércoles un último amistoso contra Costa Rica.
«Tuvimos un entrenamiento bajo el sol y ahora este partido se ha sentido muy, muy extraño», admitió Tuchel. «Pero es bueno que nos expongamos a ello, porque para eso estamos aquí. Lo queríamos así y tenemos que acostumbrarnos, porque en algún momento nos va a tocar».