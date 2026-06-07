Getty Images Sport
Traducido por
¡El Tottenham vuelve a recibir un rechazo! El Brighton ha rechazado una segunda oferta por el defensa Jan Paul van Hecke, mientras el director ejecutivo lanza una advertencia a los rivales de la Premier League
El Brighton se mantiene firme en su valoración de 50 millones de libras
El director ejecutivo del Brighton, Paul Barber, confirmó que el Tottenham ha presentado dos ofertas por Van Hecke, ambas rechazadas. El central de 25 años es clave para los Spurs, que buscan reforzar su defensa tras sufrir por la permanencia la pasada temporada. Aunque el jugador entra en su último año de contrato, el club de la costa sur pide cerca de 50 millones de libras.
En declaraciones a talkSPORT, Barber reconoció: «Siempre habrá interés por nuestros mejores jugadores, y desde hace tiempo en el caso de Jan Paul. Hemos rechazado dos ofertas del Tottenham en la última semana».
- Getty
El modelo de los Seagulls y sus ambiciones europeas
El Brighton prefiere esperar para conseguir un buen precio, siguiendo su estrategia a largo plazo y preparando la próxima campaña europea. Tras lograr la clasificación continental, el técnico Fabián Hurzeler necesita una plantilla amplia y talentosa para competir en varios frentes. Barber insiste en que cualquier salida debe cubrir las necesidades económicas del club sin poner en riesgo la competitividad del equipo.
Barber explicó: «Desde ese punto de vista, tiene que ser lo mejor tanto para nosotros como para el jugador. Debemos hacer fichajes que se ajusten a nuestro modelo y respaldar a Fabian, que afronta otra temporada exigente tras quedar octavo en sus dos cursos en la Premier y lograr ahora la clasificación europea».
Equilibrio entre experiencia y juventud para Hurzeler
La negativa del Brighton a vender barato muestra sus intenciones en la Premier League. Liverpool y Newcastle siguen a Van Hecke, pero los Seagulls no tienen prisa por dejar ir a un jugador que, tras llegar del NAC Breda por 2 millones de libras en 2020, se hizo internacional holandés. Barber insiste en que combinar talento joven y liderazgo veterano es clave para seguir subiendo en la tabla.
Resumiendo la postura del club, Barber añadió: «Queremos llegar lo más lejos posible en esa competición, al tiempo que nos va bien en la Premier League. Para eso debemos dar a Fabián la mejor plantilla posible y encontrar el equilibrio entre los jóvenes que fichamos y formamos y los experimentados como Pascal Gross, que nos ayudan a crecer en todas las competiciones. Es cuestión de equilibrio y trabajar duro este verano para lograrlo».
- Getty Images Sport
La crisis defensiva del Tottenham y la incertidumbre sobre Romero
El interés por Van Hecke surge en un momento convulso para el Tottenham Hotspur Stadium. Tras una temporada en la que el club evitó el descenso por solo dos puntos, la directiva busca reforzar la defensa. Ya ficharon a Andy Robertson como agente libre y están cerca de cerrar el fichaje de Marcos Senesi, pero el futuro del capitán Cristian Romero sigue generando incertidumbre entre la afición.
Su indisciplina le costó seis partidos de sanción la temporada pasada, tramos en los que el equipo sufrió. La tensión creció cuando, lesionado, viajó a Argentina antes del decisivo duelo final contra el Everton. Con el interés del Atlético de Madrid sobre la mesa, los Spurs podrían ver en Van Hecke el pilar a largo plazo de una nueva defensa.