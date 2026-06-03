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Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: Jordan Henderson reacciona a una pregunta incómoda sobre los jugadores destacados que se quedaron fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

J. Henderson
Inglaterra
World Cup

Jordan Henderson ha salido en defensa de las polémicas decisiones de Thomas Tuchel sobre la convocatoria, cuando Inglaterra inicia su preparación para el Mundial en Estados Unidos. El veterano centrocampista, también cuestionado, se refirió a la indignación por la ausencia de varias estrellas de la Premier League en la lista final de 26 jugadores.

  • Henderson responde a preguntas incómodas sobre la plantilla

    Al no incluir Tuchel a varias estrellas como Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold en su lista de 26 para el torneo de 48 equipos, se le pidió al jugador de 35 años su opinión sobre los ausentes. Desde la concentración en Florida, Henderson reconoció el debate sobre las decisiones del seleccionador alemán.

    «Todos hablan de los ausentes, pero eso pasa en todas las convocatorias de Inglaterra. Hay mucho talento, pero nosotros debemos mantenernos unidos. Estamos aquí por una razón», afirmó.

    «Se trata de aportar eso: ser la mejor versión de uno mismo, tanto a nivel individual como colectivo. Trabajar cada día para hacer realidad nuestros sueños».

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  • Adaptarse al calor abrasador de Florida

    Las altas temperaturas en West Palm Beach, que han alcanzado los 33 °C, ya han exigido a los jugadores en sus primeras sesiones. Henderson, en su cuarta Copa del Mundo, destaca que la preparación física es tan crucial como la táctica para que Inglaterra afronte el exigente calendario. Los Tres Leones debutarán contra Croacia el 17 de junio.

    Sobre el clima, Henderson añadió: «Adaptarse es difícil, pero esta semana buscamos mejorar nuestra resistencia. Tenemos un gran equipo que se ocupa de nuestra hidratación y recuperación. Ojalá eso nos dé una ventaja».

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    Mainoo se postula con firmeza para el título

    Pese a las dudas sobre el proceso de selección, el ánimo en la concentración es alto. Kobbie Mainoo, joven estrella del Manchester United ya clave en el equipo, admitió que la plantilla confía en acabar con décadas de espera y ganar el trofeo el 19 de julio.

    «Al cien por cien», respondió Mainoo. «Todos en la plantilla y el cuerpo técnico creemos que podemos ganarlo, pero no será fácil: en cada partido debemos seguir construyendo».

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