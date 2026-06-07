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«Lloré en los brazos de mis padres»: Estevao Willian, del Chelsea, habla de la lesión que le privó de jugar el Mundial con Brasil
El momento en que el sueño se hizo añicos
El joven delantero iba a ser clave para Brasil en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá, tras participar en todo el ciclo de clasificación. Sin embargo, una grave lesión en un partido de la Premier League contra el Manchester United lo dejó fuera antes de empezar.
«Jugar en el Mundial es un sueño, todos lo esperan. Y más para mí, que participé en todo el proceso. Fue un momento de mucha tristeza», declaró a ESPN. «Lloré mucho en los brazos de mis padres. En estos momentos necesitas a tus seres queridos, y estoy agradecido por ello».
Un diagnóstico que dejó consternado al joven
Estevao recordó el instante en que comprendió la gravedad de la situación: el personal médico del Chelsea citó a su familia para informarles del diagnóstico. El delantero sufría una rotura total de isquiotibiales, noticia que le provocó un shock inmediato durante la consulta.
«Al despertar, fui a ducharme; el médico me llamó tres veces, el mismo día que prometía darme el resultado. Le llamé y me dijo: “Trae a tus padres, necesitamos hablar con ellos”. Sabía que, si fuera algo normal, me lo dirían en el momento; pero al pedir que fueran mis padres, intuí que era grave.
El momento más duro fue escuchar que era de grado cuatro; ni siquiera sabía que existía ese nivel. Por desgracia ocurrió, pero la vida sigue. Ahora solo quiero recuperarme bien y seguir el tratamiento para volver cuanto antes».
Se nota su ausencia en Stamford Bridge
La lesión de Estevao llegó en el peor momento para jugador y club. Ausente durante las últimas semanas de la temporada, el extremo brasileño no pudo ayudar al Chelsea, que acababa de despedir a Liam Rosenior y estaba dirigido de forma interina por Calum McFarlane.
El extremo brasileño se perdió la final de la FA Cup, que el Chelsea perdió ante el Manchester City, un resultado que aumentó la frustración de una temporada en la que el club londinense quedó fuera de las competiciones europeas.
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Afrontar el peso de la ausencia en el Mundial
Perder el torneo en Estados Unidos, México y Canadá fue un golpe duro para un jugador del que se esperaba que fuera una revelación. Estevao ya superó esa decepción y ahora se recupera físicamente para llegar en óptimas condiciones a la próxima temporada. «Pero la vida sigue», afirmó. «Ahora debo recuperarme bien y seguir el tratamiento para volver lo antes posible».