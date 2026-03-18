Moataz Elgammal

El Bayern se entera de que la lesión de Musiala es más grave de lo que se temía inicialmente

El Bayern de Múnich sufre un duro golpe tras la baja de Jamal Musiala para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, que se disputará el miércoles. El jugador, de 23 años, sufre una lesión en el tobillo que se produjo durante la goleada sufrida en Italia en el partido de ida, y los informes apuntan a que su baja podría prolongarse. Esto se suma a la actual crisis de lesiones que atraviesa el gigante bávaro en un momento crucial de la temporada.