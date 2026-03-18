Moataz Elgammal

Van de Ven responde a las «tonterías» de los Spurs
El defensa del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, ha desmentido con vehemencia los rumores que sugieren que la plantilla ha tirado la toalla esta temporada, en medio de una dura lucha por evitar el descenso en la Premier League. En declaraciones previas al crucial partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el holandés defendió con pasión a sus compañeros e insistió en que todos en el club están totalmente comprometidos con dar un giro a su grave situación.