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Moataz Elgammal

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Artículos de Moataz Elgammal
  1. FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    J. GarciaBarcelona

    El Barça prevé que García estará varias semanas de baja por una nueva lesión

    La espectacular victoria del Barcelona sobre el Newcastle United en la Liga de Campeones tuvo un alto precio, ya que el portero Joan García sufrió una lesión en la pantorrilla. El club catalán está ahora pendiente de su estado físico, ya que los primeros informes médicos apuntan a un desgarro muscular que podría mantenerlo fuera de los terrenos de juego durante semanas, lo que alteraría la plantilla justo cuando se acerca la recta final de la temporada.

  2. FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP
    BarcelonaNewcastle

    Flick desvela las instrucciones que llevaron a la goleada del Newcastle

    El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha hablado abiertamente sobre los cruciales ajustes tácticos realizados en el descanso que dieron lugar a la increíble remontada de su equipo contra el Newcastle en la Liga de Campeones. Tras una primera parte caótica y difícil, las instrucciones específicas del técnico alemán cambiaron por completo el rumbo del partido, allanando el camino para una segunda parte dominante y el pase a cuartos de final.

  3. Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
    C. RonaldoAlmería

    ¡El efecto CR7! El presidente de La Liga elogia el impacto de Ronaldo en el Almería

    El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha elogiado el impacto comercial y digital que Cristiano Ronaldo ha aportado al Almería tras su reciente adquisición de una participación en el equipo de Segunda División española. El responsable de la liga explicó cómo el atractivo global de la superestrella portuguesa y su enorme presencia en las redes sociales han elevado de inmediato el perfil internacional del club y su atractivo para los principales patrocinadores.

  4. FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
    SenegalCopa Africana de Naciones

    El Gobierno de Senegal exige a la CAF una investigación por corrupción en torno a la final de la Copa Africana de Naciones

    Las repercusiones diplomáticas de la final de la Copa Africana de Naciones se han intensificado, ya que el Gobierno de Senegal ha exigido oficialmente una investigación sobre la Confederación Africana de Fútbol. Tras la sorprendente decisión de despojar a los Leones de Teranga de su reciente título continental y otorgar la victoria por incomparecencia a Marruecos, las autoridades de Dakar, furiosas, denuncian ahora corrupción sistémica.

  5. Real Betis Balompie v Chelsea FC - UEFA Conference League Final 2025Getty Images Sport
    West HamM. Antonio

    Antonio expresa su decepción por su salida del West Ham tras sufrir un accidente de tráfico

    Michail Antonio se ha sincerado sobre su amarga salida del West Ham y ha expresado su profunda frustración por cómo concluyó su etapa de diez años en el club. El delantero, de 35 años, que sobrevivió a un accidente de tráfico que puso en peligro su vida en diciembre de 2024, esperaba tener la oportunidad de demostrar su estado físico tras su recuperación. En cambio, fue despedido y ahora ha iniciado una nueva etapa en Catar con el Al-Sailiya.

  6. Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
    Bayern MúnichLiga de Campeones

    El Bayern es «el equipo más fuerte del momento», según un exjugador, que prevé la gloria en la Champions para Kane y compañía

    Franck Ribéry ha apostado por el Bayern de Múnich como ganador de la Liga de Campeones esta temporada, elogiando la plantilla dirigida por Vincent Kompany. Tras una contundente victoria en el partido de ida contra el Atalanta, el legendario extremo describió al gigante bávaro como el equipo más fuerte del fútbol mundial en estos momentos, haciéndose eco de las opiniones de otras figuras emblemáticas del club sobre su impresionante racha en Europa.

  7. President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy CenterGetty Images News
    USAWorld Cup

    Copa del Mundo 2026: EE. UU. «va con retraso» en los preparativos del torneo

    El candidato de Donald Trump para el Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha lanzado una severa advertencia sobre el Mundial de 2026. Durante su audiencia de confirmación en el Senado, reveló que Estados Unidos va con retraso en los preparativos del torneo debido al actual cierre del Gobierno, lo que se suma a las crecientes crisis geopolíticas que amenazan este gran evento veraniego.

  8. Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
    SenegalAfrican Nations Championship

    Niakhate se mantiene firme mientras Senegal es despojada del título de la Copa Africana de Naciones

    Moussa Niakhate ha roto su silencio después de que la Confederación Africana de Fútbol tomara la medida sin precedentes de despojar a Senegal del trofeo de la Copa Africana de Naciones. Tras una dramática retirada del campo durante la final contra Marruecos, el organismo rector estimó un recurso, otorgando a la nación anfitriona una victoria por 3-0 por incomparecencia y provocando la indignación entre los jugadores senegaleses.

  9. US Lecce v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
    ChelseaTottenham

    El Tottenham y el Chelsea se disputan a la estrella revelación de la Bundesliga

    La pugna por el próximo gran talento ofensivo de Europa se está recrudeciendo rápidamente, ya que los rivales londinenses Tottenham Hotspur y Chelsea se preparan para enfrentarse en la lucha por fichar a Fisnik Asllani. El delantero de 23 años ha experimentado un ascenso verdaderamente meteórico en la Bundesliga esta temporada, pasando de ser un simple suplente a convertirse en una figura destacada del fútbol nacional en cuestión de meses.

  10. Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    P. GuardiolaManchester City

    Guardiola supera a Ferguson a pesar de su salida del Manchester City

    Pep Guardiola ha superado oficialmente a Sir Alex Ferguson y se ha situado en segundo lugar en el ranking de entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de la Liga de Campeones. Sin embargo, este hito histórico quedó totalmente eclipsado por una amarga realidad, ya que su equipo, el Manchester City, quedó eliminado de la competición tras caer por un marcador global de 5-1 ante el Real Madrid, el gigante español, en los octavos de final.

  1. Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    Sporting de LisboaBodoe/Glimt

    El cuento de hadas del Bodo/Glimt en la UCL termina con una remontada espectacular del Sporting de Lisboa

    La increíble trayectoria del Bodo/Glimt en la Liga de Campeones ha tenido un final dramático. Tras conseguir una impresionante ventaja de tres goles en Noruega, el modesto equipo del Ártico fue arrollado por el Sporting de Lisboa. El gigante portugués logró una impresionante victoria por 5-0 tras la prórroga, remontando el abultado marcador en contra para asegurarse una plaza histórica en los cuartos de final.

  2. Jamie Carragher and Arne SlotGetty/Goal
    LiverpoolA. Slot

    Slot responde a Carragher tras sus críticas al Liverpool

    Arne Slot ha rechazado rotundamente las afirmaciones de Jamie Carragher de que el Liverpool se ha convertido en un equipo de individualistas tras el empate 1-1 contra el Tottenham Hotspur. Aunque el entrenador coincidió con la leyenda del club en que falta cohesión general en medio de una racha desastrosa en la liga, defendió enérgicamente el espíritu colectivo de sus jugadores de cara al crucial partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray.

  3. FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
    A. BastoniInter Milán

    Bastoni da prioridad a su fichaje por el Barça, y parece probable su venta al Inter

    Según se informa, el defensa del Inter Alessandro Bastoni está deseando fichar por el Barcelona este verano. El gigante italiano está dispuesto a vender a su cotizado central por una cuantiosa suma para sanear sus cuentas. A pesar de tener contrato hasta 2028, las recientes polémicas y la creciente presión en San Siro han acelerado su posible marcha a la primera división española.

  4. Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
    LiverpoolA. Robertson

    Robertson les dice a sus compañeros: «Demostrad que estáis a la altura del Liverpool»

    Andy Robertson ha instado a sus compañeros del Liverpool a estar a la altura de las circunstancias y demostrar su valía en Anfield, en medio de un creciente escrutinio. Tras un frustrante empate contra el Tottenham Hotspur, el capitán de Escocia insiste en que la plantilla debe mantenerse unida para aliviar la creciente presión sobre el entrenador Arne Slot de cara al decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Galatasaray.

  5. Jamal Musiala
    J. MusialaBayern Múnich

    El Bayern se entera de que la lesión de Musiala es más grave de lo que se temía inicialmente

    El Bayern de Múnich sufre un duro golpe tras la baja de Jamal Musiala para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, que se disputará el miércoles. El jugador, de 23 años, sufre una lesión en el tobillo que se produjo durante la goleada sufrida en Italia en el partido de ida, y los informes apuntan a que su baja podría prolongarse. Esto se suma a la actual crisis de lesiones que atraviesa el gigante bávaro en un momento crucial de la temporada.

  6. FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP
    AC MilánR. Leao

    Leao responde con la Biblia tras la airada reacción y la polémica con Pulisic

    Tras la agitada jornada que siguió a la amarga derrota del AC Milan ante la Lazio en el Estadio Olímpico, Rafael Leão ha desatado un intenso debate al publicar un versículo bíblico en las redes sociales. El enigmático mensaje de la estrella portuguesa se produce tras una visible discusión en el campo con su compañero Christian Pulisic, una reacción de frustración por su sustitución y un supuesto enfrentamiento en el vestuario entre la pareja de delanteros.

  7. Ajax Amsterdam v Atalanta BC: Group D - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
    Q. PromesAjax

    El exjugador del Ajax y de la selección holandesa admite haber apuñalado a un familiar en una fiesta familiar

    El exfutbolista internacional Quincy Promes ha confesado haber apuñalado a un familiar durante una reunión familiar celebrada en los Países Bajos en 2020. Esta dramática confesión tuvo lugar durante la vista de apelación celebrada el martes. Aunque el jugador había negado anteriormente los cargos, su equipo de abogados reconoce ahora que causó lesiones físicas, y ha cambiado su estrategia para alegar defensa propia.

  8. GFX Mason Greenwood Zinedine ZidaneGetty/GOAL
    MarsellaM. Greenwood

    Greenwood se encuentra con Zidane durante la visita de la plantilla del Marsella al centro de pádel de la leyenda del Real Madrid

    El delantero del Marsella Mason Greenwood y sus compañeros disfrutaron de una memorable sesión de team building entre semana en un complejo de pádel de última generación. Tras una reciente victoria en la liga, el entrenador Habib Beye llevó a la plantilla a conocer al icono del fútbol Zinedine Zidane. Los jugadores cambiaron el campo de césped por las pistas de pádel, donde estrecharon lazos y se dieron la mano con el ganador del Mundial de 1998.

  9. Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    TottenhamM. van de Ven

    Van de Ven responde a las «tonterías» de los Spurs

    El defensa del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, ha desmentido con vehemencia los rumores que sugieren que la plantilla ha tirado la toalla esta temporada, en medio de una dura lucha por evitar el descenso en la Premier League. En declaraciones previas al crucial partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el holandés defendió con pasión a sus compañeros e insistió en que todos en el club están totalmente comprometidos con dar un giro a su grave situación.

  10. Neymar
    NeymarBrazil

    Ancelotti retrasa el regreso de Neymar a la selección brasileña, pero deja la puerta abierta al Mundial

    Carlo Ancelotti ha dejado fuera a Neymar de su última convocatoria con Brasil para los próximos partidos amistosos de alto nivel contra Francia y Croacia. A pesar de que el delantero del Santos volvió a la competición nacional este fin de semana tras una larga lesión, el técnico italiano considera que la superestrella de 34 años aún no se encuentra en el nivel físico necesario para representar a la selección nacional.

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