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El nuevo entrenador del Rangers ya ha sido sancionado por unos comentarios «repugnantes» sobre el penalti de Celic cuando estaba al frente del Hearts
El Rangers recurre ante la Federación Escocesa de Fútbol la sanción impuesta
Según la BBC, el Rangers recurrirá la sanción de cuatro partidos a McInnes impuesta por la Federación Escocesa de Fútbol. La suspensión, que incluye tres partidos inmediatos y uno aplazado hasta el final de la temporada, se debe a unos comentarios realizados tras la victoria por 3-2 del Celtic en Motherwell el 13 de mayo.
Tras la victoria del Hearts sobre el Falkirk esa misma noche, McInnes reaccionó en Sky Sports al penalti transformado por Kelechi Iheanacho en el minuto 96 y revisado por el VAR. McInnes afirmó: «Cuando te enteras de que al Celtic le han pitado un penalti en el 96 que iba a revisarse por el VAR, das por hecho que se lo van a conceder. Después de volver a verlo, es repugnante. Lo es. No creo que sea penalti. Pero lo tenemos difícil. Nos enfrentamos a todo el mundo».
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El club defiende el análisis sincero del entrenador
El Rangers ha defendido a McInnes: sus comentarios «se referían a la decisión, no a los árbitros».
El club emitió un comunicado donde señala que sus dudas sobre la jugada del penalti han sido compartidas por varios comentaristas y recuerda que «otras personas han usado antes un lenguaje similar en el fútbol escocés sin recibir sanciones o con sanciones menores».
El club insiste en que la confianza exige diálogo abierto y concluye: «El respeto a los árbitros y el escrutinio legítimo no se oponen. Entrenadores, jugadores y clubes deben poder hablar con sinceridad sobre las decisiones clave si el fútbol escocés quiere mejorar y mantener la confianza. El escrutinio, la transparencia y la rendición de cuentas son parte de la mejora, no una amenaza».
Repercusiones generalizadas y multas a los clubes
La polémica decisión en el descuento causó gran revuelo en el fútbol escocés. Tras el partido, se publicaron en Internet los datos personales del árbitro John Beaton, lo que obligó a la policía a vigilar su domicilio.
El responsable de árbitros de la SFA, Willie Collum, respaldó la decisión, alegando «pruebas claras» de mano sancionable.
El Motherwell fue multado con 5.000 libras por publicar un vídeo con el mensaje: «Mientras el mundo del fútbol se burla de nuestro deporte, debemos marcar un límite y cambiar de enfoque». Además, el excentrocampista del Motherwell Elliott Watt fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por calificar el penalti como «la peor decisión del VAR de la historia» en las redes sociales.
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¿Qué les depara el futuro a los Rangers?
Mientras se resuelve su apelación, McInnes verá desde la grada el debut de los Rangers en la Premiership escocesa ante el Dundee United el 31 de julio. La sanción también le excluye del partido contra el Hibernian y de un encuentro de la Copa de la Liga en agosto, pero podrá estar en la banda para el decisivo duelo de clasificación para la Europa League contra el Jagiellonia Bialystok.
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