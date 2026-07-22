El nuevo entrenador del Rangers ya ha sido sancionado por unos comentarios «repugnantes» sobre el penalti de Celic cuando estaba al frente del Hearts

Según la BBC, el Rangers recurrirá la sanción de cuatro partidos a McInnes impuesta por la Federación Escocesa de Fútbol. La suspensión, que incluye tres partidos inmediatos y uno aplazado hasta el final de la temporada, se debe a unos comentarios realizados tras la victoria por 3-2 del Celtic en Motherwell el 13 de mayo.

Tras la victoria del Hearts sobre el Falkirk esa misma noche, McInnes reaccionó en Sky Sports al penalti transformado por Kelechi Iheanacho en el minuto 96 y revisado por el VAR. McInnes afirmó: «Cuando te enteras de que al Celtic le han pitado un penalti en el 96 que iba a revisarse por el VAR, das por hecho que se lo van a conceder. Después de volver a verlo, es repugnante. Lo es. No creo que sea penalti. Pero lo tenemos difícil. Nos enfrentamos a todo el mundo».