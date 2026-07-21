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Luka Modric se retirará de la selección croata tras renovar con el AC Milan
Modric ficha por el AC Milan
Según la Gazzetta dello Sport, Modric renovará con el AC Milan. El centrocampista, de vacaciones, ya comunicó al club su intención de quedarse.
La renovación lo mantendrá un año más en el club. El jugador, de 40 años, viajará pronto a Australia para unirse a la pretemporada bajo la dirección de Rubén Amorim. El Milan espera cerrar los trámites y hacer oficial el anuncio en los próximos días.
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Alejarse de la selección croata
Tras asegurar su futuro en el club, Modric ha decidido poner fin a su carrera internacional. Lo comunicó al seleccionador croata, Slaven Bilic, y se despedirá a principios de octubre.
Su último partido será el 6 de octubre contra España en Split, en la Liga de Naciones. Tras la eliminación ante Portugal en el Mundial, Modric quiere cerrar ese capítulo y, al retirarse de la selección, concentrarse en lograr un título con el AC Milan.
Una carrera histórica en cifras
Modric ha conquistado seis Champions, cuatro Ligas y cinco Supercopas de la UEFA con el Real Madrid, además del Balón de Oro y el premio FIFA The Best 2018. Antes de fichar por el AC Milan en 2025, su carrera incluyó dos traspasos clave.
El Tottenham lo fichó del Dinamo de Zagreb por 22,5 millones de euros en 2008, y en 2012 pasó al Real Madrid por 35 millones. Antes, había ganado tres ligas croatas con el Dinamo, consolidando su fama de talento generacional.
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¿Qué le depara el futuro al AC Milan?
Modric se centrará en su preparación física antes de reunirse con la plantilla en Australia. La intensa pretemporada del AC Milan dará a Amorim tiempo para afinar su esquema táctico. Tras la gira, el equipo buscará un buen arranque en las competiciones nacionales.
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