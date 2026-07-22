El Inter Miami ficha a Casemiro, pero la MLS abre de inmediato una investigación por posible captación ilegal en este fichaje estrella como agente libre

Según las normas de la MLS, los clubes tienen derechos exclusivos de negociación sobre ciertos jugadores. Como el LA Galaxy poseía esos derechos sobre Casemiro, el Inter Miami tuvo que adquirirlos antes de contactar al jugador.

Aunque ambos clubes ya llegaron a un acuerdo, la investigación por captación ilegal sigue abierta. No es la primera vez que Inter Miami enfrenta sanciones: en 2021 la MLS lo multó por violar el tope salarial en el fichaje de Blaise Matuidi.

Como castigo, el club pagó una multa récord de 2 millones de dólares y su propietario, Jorge Mas, añadió otros 250 000 dólares. Además, se le retuvieron más de 2,27 millones de dólares en fondos de asignación, lo que evidencia un preocupante historial de incumplimientos administrativos.