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Moataz Elgammal

Traducido por

El Manchester City acuerda una doble renovación de contrato con sus estrellas tras cerrar el fichaje de Phil Foden

Fichajes
Manchester City
Premier League
P. Foden
A. Khusanov
J. Doku

El Manchester City ha asegurado el futuro a largo plazo de dos jugadores clave del primer equipo: Abdukodir Khusanov y Jeremy Doku firmarán nuevos contratos que los mantendrán en el Etihad Stadium hasta 2031. Este doble acuerdo llega poco después de que Phil Foden se comprometiera con un nuevo contrato de cuatro años, mientras el club se prepara para una nueva era bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca.

  • Asegurar la participación de figuras clave de cara al futuro

    Según The Athletic, el City ha renovado a Khusanov y Doku hasta 2031.

    Desde su llegada procedente del Lens en enero de 2025, Khusanov ha destacado en defensa tras las lesiones de Rubén Dias y Josko Gvardiol.

    Doku, por su parte, ha sido un valor fijo: ha jugado más de 40 partidos en cada una de sus tres temporadas con el City. Ambos se perfilan como pilares de la era pos-Guardiola.

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    El fichaje de Foden da el pistoletazo de salida al mercado de fichajes de verano

    Tras firmar el miércoles un contrato de cuatro años, Foden seguirá en el City hasta 2030, con opción a un año más.

    Tras el Mundial, estas renovaciones buscan animar a la afición de cara a la próxima temporada.

    Tras el fichaje de Elliot Anderson, el City ha tenido un mercado de fichajes veraniego tranquilo. Con la vuelta a los entrenamientos, los preparativos se aceleran bajo la atenta mirada del nuevo entrenador, Enzo Maresca.

  • Aclarar las dudas y los rumores sobre la defensa

    Esta semana el City ha atendido otros asuntos urgentes de la plantilla tras los rumores sobre el futuro de Rodri, que preocuparon a la afición.

    En las últimas 24 horas han surgido especulaciones sobre un posible traspaso al Real Madrid este verano, pero la racha de renovaciones inminentes ha supuesto una distracción muy bienvenida.

    Además, se espera que Gvardiol firme pronto su renovación, lo que aleja su salida. Con estos cuatro acuerdos, los jóvenes más prometedores seguirán en el City los próximos cuatro o cinco años.

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  • MarescaGetty Images

    ¿Qué le depara el futuro al Manchester City?

    El Manchester City espera un mercado de fichajes de verano intenso en traspasos y cambios en la plantilla. Pronto viajará a Hong Kong y Corea del Sur en su gira de pretemporada, mientras Maresca define su estilo táctico. Los aficionados verán mucha actividad mientras el club se prepara para la exigente nueva temporada de la Premier League.

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