Según Sky Sports, Liverpool ha sondeado la posible incorporación de Akliouche para reforzar sus bandas. Desde su ascenso a la primera plantilla del Mónaco en 2021, el extremo ha marcado 23 goles en 139 partidos.

La temporada pasada marcó siete goles y dio diez asistencias en 43 partidos. Antes del Mundial, donde Francia perdió 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, ya había mostrado su talento.