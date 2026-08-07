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Major League Soccer

Major League Soccer Resumen

Harry Kane MLS David Beckham

Traspaso a la MLS y regreso a Inglaterra: predicciones sobre el futuro de Kane

Dietmar Hamann, exestrella del Bayern de Múnich, ha dicho a GOAL que Harry Kane podría marcharse a la MLS «cuando tenga 35 años», mientras que también se espera que un regreso a Inglaterra forme parte del futuro del delantero récord. Por ahora, se espera que el prolífico atacante, después de dos títulos de la Bundesliga en Alemania, amplíe un contrato en el Allianz Arena al que solo le quedan 12 meses.

H. KaneBayern Múnich
FBL-US-MIAMI-YOUTH CUP

«No»: Messi apaga los rumores que vinculan a su hijo Thiago con un regreso al Barcelona

Lionel Messi ha descartado de forma tajante las especulaciones que vinculaban a su hijo mayor, Thiago, con un regreso a la academia La Masia del Barcelona. Antes del partido de la Leagues Cup de Inter Miami contra el Atlético San Luis, la leyenda argentina dio una rotunda respuesta de una sola palabra para dejar claro que el centrocampista de 13 años seguirá en Florida para continuar con su desarrollo.

FichajesL. Messi
United States World Cup Roster Reveal

Arfsten, del USMNT, cierra su traspaso al Boro por 7,5 millones de dólares

El Middlesbrough ha cerrado un acuerdo para fichar al defensa del Columbus Crew y de la selección masculina de Estados Unidos Max Arfsten. Fuentes dijeron a GOAL la semana pasada que la operación asciende a hasta 7,5 millones de dólares. El fichaje por el club del Championship hará que Arfsten se una a sus compañeros en la selección estadounidense Sebastian Berhalter y Aidan Morris, ambos también formados en el Crew.

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