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Se revela: adónde fue Lionel Messi tras no unirse al plantel argentino en el desfile en autobús descapotable después de perder la final del Mundial contra España

L. Messi
Argentina
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Lionel Messi no viajó a Buenos Aires con la selección argentina tras la dolorosa derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El delantero evitó las celebraciones de bienvenida y regresó en privado a Rosario para asimilar en soledad el desgaste emocional del torneo.

  • Un regreso discreto a Rosario

    Según Mundo Deportivo, Messi aterrizó en Rosario el martes de madrugada en un vuelo privado desde Miami. Un coche con cristales tintados lo llevó a su casa de Fisherton, evitando a los fans que lo esperaban.

    La mayoría de la selección argentina volvió a Buenos Aires el lunes y fue recibida por una multitud cerca del aeropuerto de Ezeiza; miles siguieron su desfile en autobús descapotable hasta el complejo de entrenamiento, pese a la ajustada derrota ante España en Nueva Jersey.

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    Cómo superar una desilusión amorosa

    La decisión de no celebrar actos multitudinarios refleja el profundo impacto emocional de la derrota del domingo en el MetLife Stadium. Messi, que lloró tras el pitido final, se dirigió el lunes a sus seguidores en Instagram: «El dolor es muy grande y costará que esta herida se cure».

    Aun así, pidió centrarse en lo bueno: «En los partidos que remontamos con todo, en la memoria, y en el apoyo de un país que, con nuestro esfuerzo, nos llevó de nuevo entre los mejores del mundo».

  • Un futuro internacional incierto

    Tras la final, se especula sobre si Messi seguirá en la selección. El delantero aún no se ha pronunciado sobre su continuidad con Lionel Scaloni. Se espera que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sea su sexto y último.

    En los últimos años ha conquistado la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar. De momento, su única prioridad es descansar con su familia lejos de los focos.

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    ¿Qué le depara el futuro a Messi?

    Messi descansará unos días en Rosario antes de volver a entrenar con el Inter de Miami, que tiene próximos compromisos en Estados Unidos. Con la selección argentina, podría despedirse en dos fechas amistosas previstas para finales de 2026.