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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

Ferran Torres, indignado por la oferta contractual del Barcelona; el campeón del mundo con la selección española estaría dispuesto a aceptar la oferta del PSG

Fichajes
F. Torres
Paris Saint-Germain
Barcelona
Ligue 1
Primera División

Ferran Torres podría dejar el Barcelona tras rechazar la última oferta de renovación. El internacional español no está satisfecho ni con la parte económica ni con el papel que se le ofrece en la plantilla. El París Saint-Germain es el favorito para ficharlo, con una lucrativa propuesta sobre la mesa.

  • Desglose de los contratos en Cataluña

    Torres está cerca de dejar el Barcelona tras un serio desencuentro en las negociaciones de su contrato. Según ElDesmarque, el delantero cree que la oferta de renovación es insuficiente en lo deportivo y en lo económico.

    Pide un aumento salarial y garantías de minutos con Hansi Flick. Se siente infravalorado y quiere que el club reconozca su importancia. Si la dirección deportiva no mejora pronto la oferta, Torres está dispuesto a marcharse. Tomará la decisión final tras sus vacaciones de fin de temporada.

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  • Ferran Torresgetty

    Unas estadísticas impresionantes justifican las reivindicaciones

    Torres está frustrado porque cree que sus recientes actuaciones merecen una mayor recompensa. Fue héroe de España al marcar el gol decisivo en la final del Mundial contra Argentina. Desde su llegada del Manchester City en enero de 2022, su rendimiento en el club también ha sido impresionante.

    En total, ha jugado 207 partidos y marcado 65 goles con el Barça; la temporada pasada participó en 49 encuentros y anotó 21 veces. Pese a estas cifras, el club no le ha hecho una oferta que le convenza.

  • El PSG presenta una oferta muy jugosa

    Ante un futuro incierto en España, Torres tiene claro su destino: el PSG. Sus agentes analizan la oferta, muy superior a la del Barcelona. Luis Enrique ya le ha prometido un papel relevante.

    El Barcelona sabe que debe venderlo ahora o lo perderá gratis en 2027. Aunque su valor de mercado es de 55 millones, el director deportivo, Deco, pide 50 millones para financiar el fichaje de Julián Álvarez.

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  • Ferran Torres Barcelona 2025Getty Images

    ¿Y ahora qué pasa?

    Torres decidirá durante sus vacaciones. Si el Barcelona no mejora la oferta, fichará por un equipo francés. El París Saint-Germain quiere cerrar rápido el acuerdo de 50 millones de euros para que Enrique lo incorpore a la pretemporada.

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