La Federación Argentina de Fútbol desmiente que su presidente y tesorero hayan sido citados a declarar en un tribunal de EE. UU

El miércoles, la AFA rechazó las versiones que indicaban que Tapia y Toviggino debían comparecer ante tribunales de Estados Unidos.

El medio local Infobae había informado de que agentes federales detuvieron a ambos dirigentes en el aeropuerto John F. Kennedy el lunes por la mañana, poco antes de que embarcaran tras la final del Mundial.

Según esas versiones, las autoridades pidieron los dispositivos de Tapia e interrogaron a ambos en la pista. Sin embargo, la AFA aclaró que las citaciones judiciales afectan solo a un tercero y no a sus directivos.