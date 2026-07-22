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La Federación Argentina de Fútbol desmiente que su presidente y tesorero hayan sido citados a declarar en un tribunal de EE. UU
La AFA se pronuncia sobre las acusaciones relacionadas con la citación judicial de EE. UU.
El miércoles, la AFA rechazó las versiones que indicaban que Tapia y Toviggino debían comparecer ante tribunales de Estados Unidos.
El medio local Infobae había informado de que agentes federales detuvieron a ambos dirigentes en el aeropuerto John F. Kennedy el lunes por la mañana, poco antes de que embarcaran tras la final del Mundial.
Según esas versiones, las autoridades pidieron los dispositivos de Tapia e interrogaron a ambos en la pista. Sin embargo, la AFA aclaró que las citaciones judiciales afectan solo a un tercero y no a sus directivos.
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Un comunicado oficial desmiente la incautación de dispositivos y las órdenes de comparecencia.
La AFA emitió un comunicado para desmentir los rumores: rechazó que sus principales directivos estén siendo investigados judicialmente y confirmó que solo se citó a un tercero para que aportara documentación ante un gran jurado.
En respuesta, la AFA aclaró: «El documento mencionado no es una citación al presidente Claudio Tapia ni al tesorero Pablo Toviggino. Por lo tanto, es falso que hayan sido citados a declarar por la justicia estadounidense o que se les hayan incautado sus teléfonos u otros dispositivos electrónicos».
Detalles sobre la investigación financiera
Según se informa, las autoridades estadounidenses investigan más de 300 millones de dólares en contratos comerciales de la AFA. Esto ocurre tras un escrutinio de las finanzas del fútbol argentino y las redadas por blanqueo de capitales del pasado diciembre.
Pese a ello, la AFA asegura que Tapia y Toviggino no tienen restricciones personales. En un comunicado, afirmó: «El documento no impone medidas personales, no ordena comparecencia, no les obliga procesalmente ni embarga bienes».
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¿Qué le depara el futuro a la dirección de la AFA?
La AFA ha aclarado la situación jurídica inmediata de Tapia y Toviggino, pero la investigación sobre los contratos comerciales sigue abierta. El organismo se reserva el derecho de actuar legalmente contra la difusión de información falsa, por lo que podrían adoptarse más medidas administrativas o judiciales. Mientras tanto, la dirigencia argentina mantendrá sus actividades habituales y colaborará con las solicitudes a terceros.
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