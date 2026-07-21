Se necesitaría un «milagro» para que Pep Guardiola dirija a Italia, pese a las conversaciones con Paolo Maldini, Leonardo y el exentrenador del Manchester City

Italia ha elegido a Guardiola como su principal candidato para el banquillo. Según Football Italia, el director técnico Maldini y su asesor Leonardo viajaron a Barcelona este fin de semana para reunirse con él. La Federación Italiana quiere ficharlo tras su salida del Manchester City, donde ha pasado los últimos 10 años.

Una foto de ambos en el avión de regreso a Italia ha avivado las especulaciones, aunque convencer a Guardiola parece difícil, pues ha dicho que quiere tomarse un descanso.