«¡Nunca he hecho daño a nadie!» - Mario Balotelli «no se arrepiente de nada» de su carrera como exdelantero del Manchester City, el Liverpool y el Inter, a pesar de haber hecho «tonterías» en su juventud

Balotelli, que juega en el Al Ittifaq de Emiratos Árabes Unidos, reconoce que su carrera se ha caracterizado por sus excentricidades fuera del campo y su talento dentro de él. A pesar de los titulares que incluyen encender fuegos artificiales en su propio baño durante su etapa en Inglaterra, el jugador de 35 años asegura tener la conciencia tranquila. Al referirse a las críticas y al personaje de «Super Mario» que le acompañó en el Inter, el Manchester City y el Milán, el delantero afirma que sus imprudencias juveniles se han exagerado en comparación con el comportamiento de otros en el fútbol actual.

Al repasar su pasado, admitió: «Hice algunas tonterías, era un joven vivaz, hubo un poco de acoso. No me arrepiento porque me hicieron madurar. Pero si veo lo que se hace hoy en día y lo repugnante que es el comportamiento de ciertas personas, tengo la conciencia tranquila, nunca he hecho daño a nadie».

El ganador del Golden Boy 2010 se muestra confiado y asegura que en Italia no ve a ningún jugador con más calidad que él.