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Inés García, novia de Lamine Yamal, responde a los mensajes «llenos de odio» que recibió tras celebrar el Mundial con la joven promesa del Barcelona y de la selección española
Denunciar el acoso en Internet
La exposición mediática en el fútbol profesional también alcanza a las parejas de los jugadores. García, influencer de estilo de vida que hizo pública su relación con Yamal en 2026, sufrió el lado oscuro de la fama tras la victoria de España en el Mundial.
Según Marca, la joven utilizó sus redes para denunciar el acoso digital que sufre desde la final.
Publicó un mensaje sincero en el que explicó cómo esa hostilidad injustificada ha afectado su bienestar mental: «Nunca pensé que compartir algo tan sencillo se convertiría en esto. He pasado horas leyendo los comentarios y, aunque intento ser fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que comete errores y que no deja de ser humana por estar en una relación», afirmó García.
- AFP
Un llamamiento a la empatía humana básica
La reciente oleada de críticas en Internet contrasta con las escenas de júbilo vividas en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey tras la final. Durante las celebraciones, García publicó una foto de la pareja y le dijo a Yamal: «Lo has conseguido. Enhorabuena, mi amor, eres la campeona del mundo».
Yamal le respondió: «Te quiero, mi amor». Ahora, aclarando que no guarda rencor al público, García solo desea vivir su relación sin la constante crueldad de las redes.
«Entiendo que no a todos les caiga bien. Acepto críticas respetuosas, pero hay un abismo entre opinar y dedicar tiempo a humillar, insultar o desear lo peor a alguien que ni conoces», explicó García. «No le hago daño a nadie, solo vivo mi vida. Por favor, antes de escribir un comentario, pensad que al otro lado de la pantalla hay una persona con familia, amigos, inseguridades y sentimientos».
El impacto emocional de las redes sociales
García, visiblemente afectada, pidió un cambio en cómo interactuamos en Internet y denunció el acoso generalizado. Esta toxicidad ha eclipsado el hecho de que muchos seguidores la ven como el amuleto de la suerte de Yamal.
Aunque miles de seguidores elogian a la pareja por superar los retos de la fama repentina, una minoría ruidosa ha empañado un momento que debería ser de celebración. «No sabéis cómo pueden afectar vuestras palabras. Soy una mujer con sentimientos, con familia y con días buenos y malos, como cualquiera», añadió García.
«No pido que me quieran, solo un poco de empatía y humanidad. Nadie merece recibir cientos o miles de mensajes de odio. Ojalá internet deje de ser un espacio donde se celebra la crueldad».
- (C)Getty Images
¿Qué le depara el futuro a Yamal?
Mientras García espera un cambio definitivo hacia más compasión en Internet, Yamal se centrará en su carrera futbolística. Tras ganar dos títulos internacionales antes de cumplir 20 años, incluido el reciente con 19 años y seis días, pronto regresará al Barcelona, que tiene grandes expectativas para las próximas competiciones nacionales.
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