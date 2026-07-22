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¡Celebración de gol al estilo Ted Lasso! Cristo Fernández, tras fichar por el El Paso Locomotive FC, planea una rutina inspirada en Dani Rojas
Del AFC Richmond a la realidad
Tras alcanzar la fama mundial como el siempre entusiasta Dani Rojas en la serie «Ted Lasso» de Apple TV, Fernández ha protagonizado un regreso extraordinario al fútbol profesional. Según «The New York Times», el actor, de 35 años, debutó recientemente con el El Paso Locomotive FC en la USL Championship, segunda división del fútbol estadounidense.
Veinte años después de que una grave lesión de rodilla truncara su carrera como adolescente en Guadalajara, Fernández ha desafiado las probabilidades y vuelto a pisar el terreno de juego. El El Paso Locomotive FC le ha abierto sus puertas, permitiéndole pasar de un vestuario ficticio a competir en el fútbol profesional.
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Un homenaje a Dani Rojas
Fernández se concentra en ganarse un puesto y mostrar su forma física en Estados Unidos, mientras los aficionados esperan con ilusión su primer gol. Al preguntársele cómo celebraría ese momento, admitió que quiere llevar un pedacito del AFC Richmond a Texas.
En declaraciones a The New York Times, Fernández admitió: «Ni siquiera sé cómo reaccionaré. Quizá haga una celebración al estilo de Dani Rojas, para que la ficción imite la realidad. Tal vez corra en círculos; sería divertido». La idea de ver esa celebración en el campo ya emociona a los aficionados.
El apoyo del reparto de «Ted Lasso»
La decisión de volver al fútbol profesional fue personal para Fernández, inspirada por su difunto padre y el apoyo de su carrera como actor. Sus antiguos compañeros no tardaron en animarle tras su debut: Jason Sudeikis y el resto del equipo le felicitaron por WhatsApp.
Fernández atribuye a la serie el mérito de haber reavivado su pasión: interpretar a deportistas durante tres temporadas le animó a intentarlo de nuevo. Superando fracasos y dudas físicas, canalizó el optimismo de Dani Rojas para conseguir su contrato, demostrando que preparación y confianza pueden unir televisión y deporte profesional.
- Chicago Fire
¿Qué le depara el futuro a Fernández?
Fernández busca consolidarse en el El Paso Locomotive FC, que ya disputa la USL Championship. Tras demostrar su forma y ganarse el contrato, ahora debe asegurar minutos de juego. Los aficionados aguardan impacientes su primer gol y la famosa celebración.
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