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Mohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Artículos de Mohamed Saeed
  1. Julian Nagelsmann
    GermanyJ. Nagelsmann

    Alemania ficha a un antiguo miembro del cuerpo técnico de Kompany

    Julian Nagelsmann ha decidido renovar su cuerpo técnico mientras Alemania intensifica sus preparativos para el Mundial de 2026. La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó el martes que ha llegado a un acuerdo para incorporar a un especialista de renombre con el fin de garantizar que la selección esté en plena forma física para el torneo.

  3. Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
    R. CalafioriG. Gattuso

    «¡Más que mi propia madre!» - La estrella del Arsenal revela que recibe llamadas constantes del seleccionador italiano

    El defensa del Arsenal Riccardo Calafiori ha hablado abiertamente sobre el intenso estilo de gestión de personal del seleccionador italiano Gennaro Gattuso, y ha bromeado diciendo que el técnico de la Azzurri le ha llamado más a menudo que su propia madre en los últimos meses. Este versátil jugador de 23 años se está preparando para una decisiva eliminatoria de clasificación para el Mundial contra Irlanda del Norte, en la que Italia busca evitar quedarse fuera del torneo por tercera vez consecutiva.

  5. Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. DowmanEngland

    Dowman aseguró que le espera un futuro «fantástico» con la selección inglesa

    Max Dowman, la revelación del Arsenal, está llamado a tener una brillante carrera internacional, aunque el cuerpo técnico de Inglaterra se muestra cauteloso a la hora de acelerar demasiado su paso a la categoría absoluta. Este joven de 16 años ha irrumpido con fuerza en la Premier League, reescribiendo los libros de historia y llamando la atención del seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel.

  7. FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP
    L. RoseniorChelsea

    El Chelsea toma una decisión sobre el futuro de Rosenior

    Según se informa, el Chelsea ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del entrenador Liam Rosenior, en medio de una preocupante racha de malos resultados. A pesar de haber sufrido cuatro derrotas consecutivas y de haber encajado 12 goles en ese periodo, el técnico de 41 años sigue contando con el pleno respaldo de la directiva de Stamford Bridge.

  8. Brentford v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
    BrentfordPremier League

    Detienen a un hombre por agresión tras la intervención de dos vecinos de Brentford

    La Policía Metropolitana ha detenido a un hombre de 63 años tras un lamentable incidente ocurrido en Richmond, en el que dos jugadores del primer equipo del Brentford intervinieron para proteger a la víctima de una presunta agresión por motivos racistas. El incidente, que tuvo lugar en la madrugada del domingo, dejó, según se informa, a las dos estrellas de la Premier League —cuya identidad no ha sido revelada— ensangrentadas tras intervenir físicamente para detener el ataque.

  9. Zinedine Zidane
    Z. ZidaneD. Deschamps

    Zidane llega a un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo seleccionador de Francia

    Francia se prepara para un cambio radical en el banquillo, ya que, según se informa, Zinedine Zidane ha llegado a un acuerdo verbal para convertirse en el próximo seleccionador de Les Bleus. El legendario exentrenador del Real Madrid está llamado a suceder a Didier Deschamps tras la conclusión del Mundial de 2026 en Norteamérica. Zidane lleva sin trabajo desde que dejó al Real Madrid por segunda vez en 2021.

  10. FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
    N. MolinaReal Madrid

    🎥 | ¡Molina vuelve a hacerlo! La estrella del Atlético marca un golazo contra el Real

    Nahuel Molina ha vuelto a demostrar por qué es uno de los laterales ofensivos más peligrosos del fútbol mundial tras protagonizar una jugada mágica en el derbi madrileño. La estrella del Atlético de Madrid dejó mudo al Santiago Bernabéu con un espectacular disparo desde lejos que dejó atónitos a los locales. El gol de Molina llega apenas una semana después de que marcara otro golazo contra el Getafe.

  1. arteta
    ArsenalManchester City

    «Error monumental»: Arteta, en el punto de mira por su error en la final de la Carabao Cup

    Mikel Arteta se ha visto sometido a un intenso escrutinio tras la derrota por 2-0 del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup, disputada el domingo en el estadio de Wembley. El entrenador de los Gunners optó por alinear de titular al portero suplente Kepa Arrizabalaga en lugar del indiscutible número uno, David Raya, una decisión que resultó costosa cuando un error del español le dio al City la ventaja en el partido.

  2. Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    T. Alexander-ArnoldÁlvaro Arbeloa

    Se desvela el motivo por el que Trent se quedó en el banquillo en el Real Madrid-Atlético

    Trent Alexander-Arnold perdió su puesto en el once inicial del Real Madrid para el derbi de alto riesgo contra el Atlético de Madrid disputado el domingo por la noche en La Liga. A pesar de ser un fijo en el equipo, el internacional inglés fue una sorpresa en el banquillo de suplentes cuando se anunciaron las alineaciones en el Santiago Bernabéu, tras haber sido sancionado por el entrenador Álvaro Arbeloa.

  3. FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP
    P. GuardiolaN. O'Reilly

    «El fichaje de la temporada»: Pep elogia a la estrella del Manchester City tras la victoria sobre el Arsenal

    Pep Guardiola ha elogiado a sus jugadores del Manchester City tras conseguir el primer título de la temporada con una victoria por 2-0 sobre el Arsenal en el estadio de Wembley. El entrenador del City se mostró especialmente elogioso con sus rivales, calificando al equipo de Mikel Arteta como uno de los mejores del fútbol mundial tras una reñida final de la Carabao Cup, y también alabó a Nico O'Reilly, autor de los dos goles en la victoria del City sobre el Arsenal.

  5. FBL-FRA-LIGUE 1-MARSEILLE-AUXERREAFP
    MarsellaLille

    🎥 | Se desata una pelea tras la entrada de Greenwood que deja a un rival tendido en el suelo y lesionado

    El partido de la Ligue 1 entre el Marsella y el Lille, en el que había mucho en juego, se convirtió en un caos el domingo por la mañana, cuando una entrada brutal sobre Mason Greenwood desencadenó una gran trifulca sobre el terreno de juego. El delantero inglés se enfureció tras recibir una entrada fulminante en medio de un contraataque, lo que provocó un enfrentamiento en el que se enzarzaron jugadores de ambos equipos en el Stade Vélodrome. Greenwood tampoco pudo continuar y tuvo que ser sustituido tras la entrada.

  6. Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
    TottenhamChelsea

    «Sería fantástico»: una leyenda del Chelsea insta al equipo a fichar a la estrella de los Spurs

    La leyenda del Chelsea, Joe Cole, ha instado al equipo a cerrar un sensacional fichaje «de la ciudad» para hacerse con los servicios del defensa del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven. El exinternacional inglés cree que el central holandés es la solución perfecta a las debilidades defensivas que actualmente afectan al equipo de Liam Rosenior y que encajaría a la perfección en su antiguo club durante el mercado de fichajes de verano.

  7. Newcastle United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
    B. GuimaraesNewcastle

    Guimaraes se ve obligado a aislarse tras ser diagnosticado con una enfermedad

    El centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimaraes, ha revelado que se ha visto obligado a aislarse por enfermedad. El brasileño se encuentra actualmente de baja por lesión, pero viajó con el equipo a Barcelona a mediados de semana para animar a su equipo en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el equipo de Hansi Flick en el Camp Nou. Guimaraes esperaba poder asistir al derbi Tyne-Wear, pero se ha visto obligado a quedarse fuera.

  8. FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP
    M. GreenwoodMarsella

    Greenwood decide cuál será su próximo paso mientras la estrella del Marsella se plantea marcharse este verano

    Según se informa, Mason Greenwood está dispuesto a poner fin a su etapa en Francia, ya que tiene como objetivo fichar por la Juventus este verano. El exdelantero del Manchester United ha cuajado una temporada brillante con el Marsella, pero ahora busca continuar su carrera en la Serie A. Greenwood también ha decidido marcharse a Italia tras darse cuenta de que no será posible volver a la Premier League.

  9. FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP
    NewcastleSunderland

    «Patético, débil, vago»: Shearer critica duramente al Newcastle tras la derrota en el derbi

    Alan Shearer, leyenda del Newcastle United, ha lanzado una crítica mordaz contra los Magpies tras su desmoralizante derrota por 2-1 ante su archirrival, el Sunderland. El máximo goleador de todos los tiempos de la Premier League no se anduvo con rodeos tras presenciar el colapso en la segunda parte que llevó al equipo de Eddie Howe a desperdiciar una ventaja de 1-0 en St James' Park, mientras los Black Cats celebraban otra victoria sobre sus acérrimos rivales.

  10. Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
    ChelseaL. Rosenior

    Rosenior teme que Chalobah haya sufrido una lesión «grave»

    El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se enfrenta a una crisis defensiva tras una «noche difícil» en Stamford Bridge, en la que su equipo quedó eliminado de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain. El técnico de los Blues admitió que está esperando noticias positivas después de que Trevoh Chalobah se viera obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión grave durante la derrota por 3-0 en el partido de vuelta.

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