Getty Images Sport
Traducido por
«La palabra “Messi” puede asustar a algunos futbolistas»: así evitó el seleccionador de Egipto una charla intimidatoria antes de los octavos del Mundial contra el mejor jugador de la historia de Argentina
Evitar mencionar el nombre del mejor de todos los tiempos
Hassan reveló que, durante la preparación táctica, se refirió a la estrella del Inter de Miami solo por su dorsal para evitar un «respeto excesivo» que pudiera generar miedo ante los campeones del mundo.
«La palabra “Messi” puede asustar a algunos futbolistas», declaró Hassan aONTV tras regresar a El Cairo. «En las charlas, si Messi hace un movimiento, evito decir su nombre; digo “el jugador 10” o “el número tal”, para quitar ese miedo».
- AFP
La identidad por encima de los individuos
Hassan insistió en que su prioridad era que Egipto mantuviera su identidad táctica, no obsesionarse con frenar a un rival concreto. Al restar importancia a la mayor amenaza del rival, buscaba reforzar la convicción de que los Faraones estaban a la altura en Atlanta.
El seleccionador declaró: «Quería que los jugadores tuvieran una identidad técnica y táctica propia, que no dependieran de un solo futbolista. En lo psicológico, no quería saber el nombre del rival ni el de sus jugadores; solo importaba nuestro juego».
Un desolador colapso en los últimos compases
La estrategia funcionó durante más de una hora: Egipto se adelantó 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico. Pero en los últimos diez minutos Argentina remontó y ganó 3-2, dejando al equipo egipcio consternado por el arbitraje.
A pesar de la victoria, fue una noche de emociones encontradas para el capitán argentino. Antes de la remontada, el portero egipcio Mostafa Shobeir acaparó los titulares al detener un penalti de Messi, lo que silenció momentáneamente al público, que apoyaba a la Albiceleste. Sin embargo, el «número 10» acabó encontrando su ritmo y contribuyó a la remontada de última hora que rompió los corazones de los egipcios en el último suspiro.
- AFP
Quejas por parcialidad arbitral
Hassan defendió el juego de su equipo, pero criticó a los árbitros. El técnico egipcio cree que la presión del partido y la fama de Argentina inclinaron las decisiones en su contra, como un gol anulado y un penalti rechazado.
Aunque algunos observadores destacaron la garra de los campeones, Hassan insistió en que esos factores externos eran demasiado difíciles de superar y afirmó que el árbitro «generó tensión» y distrajo a sus jugadores en este decisivo partido eliminatorio.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias