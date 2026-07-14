«La palabra “Messi” puede asustar a algunos futbolistas»: así evitó el seleccionador de Egipto una charla intimidatoria antes de los octavos del Mundial contra el mejor jugador de la historia de Argentina

Hassan reveló que, durante la preparación táctica, se refirió a la estrella del Inter de Miami solo por su dorsal para evitar un «respeto excesivo» que pudiera generar miedo ante los campeones del mundo.

«La palabra “Messi” puede asustar a algunos futbolistas», declaró Hassan aONTV tras regresar a El Cairo. «En las charlas, si Messi hace un movimiento, evito decir su nombre; digo “el jugador 10” o “el número tal”, para quitar ese miedo».